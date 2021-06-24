Libya'ya aralıksız Ro-Ro seferleri başladı

Karadan denize lojistik sistemi olan Ro-Ro, Libya ve Türkiye arasında kesintisiz olarak sefer yapacak.

Libya ile yeniden gelişen ticari ilişkilerinde ihracata ivme katacak Ro-Ro uygulaması başlatıldı.

AMAÇ İKİLİ TİCARET HECMİNİN ARTIRILMASI

Karanfil Group şirketlerinden KRN Lines, ikili ticaret hacminin artırılması amacıyla, bugüne kadar sadece deneme amaçlı gerçekleştirilen Ro-Ro seferleri düzenli olarak yapılmaya başlandı.

İLK GEMİ AMBARLI'DAN YOLA ÇIKTI

İstanbul Ambarlı Limanı'ndan yola çıkan ilk gemi, Akçansa Limanı'na uğramasının ardından Misurata'ya ulaştı.

HAFTALIK HAT SERVİSİ

İstanbul, Kocaeli, Samsun, İzmir, Mersin ve İskenderun limanlarından Libya Misurata'ya direkt Ro-Ro ve konteyner taşımacılığı gerçekleştirecek şirket, yeni konteyner gemilerle iki ülke arasında haftalık düzenli konteyner hat servisine başlamayı hedefliyor.

"KURDUĞUMUZ HAT VE SEFERLER SAYESİNDE DİREKT 4 GÜNDE LİBYA'DA OLABİLECEĞİZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen şirketin üst yöneticisi Fatih Sarı, "Kurduğumuz hat ve seferler sayesinde direkt 4 günde Libya'da olabileceğiz. Bu sayede Türk üreticilerine, sanayicisine ve ihracatçısına ciddi avantaj sağlayabilecekleri bir fırsat sunmuş oluyoruz. Daha kısa sürede ve daha uygun fiyatlarla ürünlerini Libya'ya ve oradan Afrika'ya sunabilecekleri bir hat sunuyoruz." ifadelerini kullandı.