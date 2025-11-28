Limak’tan veri merkezlerine stratejik adım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Limak Holding, küresel ölçekte hızla artan dijitalleşme ve yapay zekâ uygulamalarının oluşturduğu yeni altyapı ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla veri merkezi (data center) alanında faaliyet göstermek üzere çalışma başlattı.

Bu doğrultuda şirket hem mühendislik ve müteahhitlik kapasitesini hem de enerji ve altyapı konularındaki tecrübesi ile mevcut portföyünü bütüncül bir modelle değerlendirmeyi hedefliyor.

BİRİM OLUŞTURULACAK

Bu kapsamda, şirket bünyesinde veri merkezi yatırımları için bir değerlendirme ve planlama birimi oluşturuluyor.

Bu alanda müteahhitlik ve mühendislik projelerine öncelik tanıyacak olan Limak, aynı zamanda potansiyel yatırım fırsatlarını da değerlendirecek.

YAPAY ZEKÂNIN HIZINA UYGUN YATIRIM

Dünya genelinde yapay zekâ modellerinin hızla büyümesi, geleneksel altyapıların taşıma kapasitesini aşan yeni bir elektrik ve veri talebi oluşturuyor.

Bu doğrultuda, ortaya çıkan ihtiyaca yönelik olarak Limak Holding, stratejik bir adım atarak veri merkezleri konusunda başta müteahhitlik olmak üzere, yatırım fırsatlarını değerlendirmeye karar verdi.

Veri merkezleri, dijital ekonominin bir parçası olmanın yanı sıra; ülke ekonomilerinin rekabet gücünü doğrudan etkileyen stratejik tesisler olarak konumlanıyor. Enerji tüketimi, kesintisiz erişim ihtiyacı ve sürdürülebilirlik kriterleri sebebiyle veri merkezi yatırımları, güçlü altyapı tecrübesi ve yüksek düzeyde mühendislik kabiliyeti gerektiriyor.

Limak’ın enerji üretiminden büyük ölçekli altyapı projelerine kadar uzanan 50 yıllık tecrübesi, bu iş alanına giriş kararının arkasındaki en önemli unsurlardan biri olarak görülüyor.

MÜHENDİSLİK BİRİKİMİ YENİ BİR SEKTÖRE TAŞINIYOR

Havaalanlarından limanlara, barajlardan sulama tesislerine, otoyollardan hidroelektrik santrallere kadar toplam 14 ülkede zorlu ve iddialı projeler üstlenen Limak, bu birikimi yeni bir iş alanına taşıyor.

Bu doğrultuda, teknik zorluğu yüksek ve geniş kapsamlı projelerde şirketin edindiği deneyimin; enerji yönetimi, altyapı kurulumları ve kesintisiz operasyon kabiliyeti gerektiren veri merkezi inşası ve yatırımlarına doğrudan katkı sağlaması öngörülüyor.

YENİ PROJELER YOLDA

Limak Holding’in veri merkezi iş koluna adım atma kararı, hem grubun mevcut kabiliyetlerinin doğal bir uzantısı hem de küresel dijitalleşme eğilimlerinin gerektirdiği stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu stratejik girişimle, yapay zekâ odaklı uygulamaların sürdürülebilir gelişimine destek verilmesi ve enerji-veri altyapısı kesişiminde yeni bir değer alanı oluşturulması amaçlanıyor.

Müteahhitlik, altyapı geliştirme ve enerji yönetimi konularındaki uzmanlığını kullanarak; yüksek verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı veri merkezi projelerini ajandasına alan Limak’ın, bu yeni alandaki fırsatları değerlendirmesi planlanıyor.