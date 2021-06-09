Limanlarda elleçlenen konteyner ve yük miktarı yükseldi

Koronavirüs salgınında yaşanan olumlu küresel gelişmeler dış ticaretin artmasına neden olurken, bu rakamlar da limanlardaki yük miktarlarına olumlu şekilde yansıdı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, mayıs ayına ilişkin konteyner ve yük istatistikleri yayınladı.

Türkiye limanlarında mayıs ayında elleçlenen konteyner miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,8, yük miktarı da yüzde 14,6 arttı.

Buna göre, geçen ay limanlarda elleçlenen konteyner miktarı, 1 milyon 56 bin 22 TEU oldu.

Ocak-mayıs döneminde ise limanlarda elleçlenen konteyner miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 yükselişle 5 milyon 99 bin 938 TEU'ya ulaştı.

LİMANLARDA ELLEÇLENEN KONTEYNER MİKTARI, YÜZDE 15,3 ARTTI

Limanlarda elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 artarak 784 bin 394 TEU oldu. İhracat amaçlı konteyner yüklemeleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 yükselişle 376 bin 433 TEU, ithalat amaçlı konteyner boşaltmaları ise 2020'nin aynı ayına göre yüzde 19,9 artışla 407 bin 961 TEU olarak gerçekleşti.

EN FAZLA KONTEYNER ELLEÇLEMESİ YUNANİSTAN İLE YAPILAN TAŞIMALARDA YAŞANDI

Yunanistan, geçen ay 99 bin 437 TEU ile en fazla konteyner elleçlemesi yapılan ülke oldu. Yunanistan'ı sırasıyla 94 bin 64 TEU ile İsrail'le, 90 bin 741 TEU ile Mısır ile yapılan taşımalar izledi.

LİMANLARDA ELLEÇLENEN YÜK MİKTARI YÜZDE 14,6 YÜKSELDİ

Limanlarda elleçlenen yük miktarı mayısta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,6 artarak 43 milyon 367 bin 905 ton olarak gerçekleşti.

Ocak-mayıs döneminde ise limanlarda elleçlenen yük miktarı, aynı dönemde yüzde 3,5 yükselişle 212 milyon 404 bin 786 ton olarak kayıtlara geçti.

DENİZ YOLLARI İLE YAPILAN DIŞ TİCARETTE RUSYA İLK SIRADA YER ALIYOR

Mayısta deniz yolu ile yapılan dış ticarette en fazla yük elleçlemesi, 4 milyon 259 bin 184 ton ile Rusya ile yapılan taşımalarda görüldü. Rusya'yı sırasıyla 2 milyon 35 bin 398 ton ile ABD, 2 milyon 12 bin 346 ton ile İtalya takip etti.