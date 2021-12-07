Limanlarda elleçlenen yük miktarı kasımda arttı

İhracat miktar bazında artınca limanlarda elleçlenen konteyner ve yük miktarı da doğru orantılı olarak artıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, kasım ayına ilişkin konteyner ve yük istatistiklerini yayınladı.

Türkiye limanlarında elleçlenen konteyner miktarı ocak-kasım döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artarak 11 milyon 344 bin 745 TEU'ya ulaştı.

LİMANLARDA ELLEÇLENEN KONTEYNER MİKTARI YÜZDE 3,6 YÜKSELDİ

Buna göre, kasımda limanlarda elleçlenen konteyner miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artarak 1 milyon 66 bin 534 TEU oldu.

İhracat amaçlı konteyner yüklemeleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 azalarak 376 bin 605 TEU, ithalat amaçlı konteyner boşaltmaları ise yüzde 1,1 artarak 399 bin 871 TEU olarak gerçekleşti.

EN FAZLA KONTEYNER ELLEÇLEMESİ MISIR İLE YAPILAN TAŞIMALARDA

Mısır, geçen ay 107 bin 461 TEU ile en fazla konteyner elleçlemesi yapılan ülke oldu. Mısır'ı sırasıyla 97 bin 607 TEU ile İsrail'le yapılan taşımalar ve 93 bin 128 TEU ile Yunanistan’la yapılan taşımalar takip etti.

Söz konusu ayda limanlarda deniz yolu ile yapılan en fazla ihracat amaçlı konteyner yüklemesini 35 bin 523 TEU ile Mısır'a giden konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin yüzde 83,6'sı (29 bin 690 TEU’su) yabancı bayraklı gemilerle taşındı. Mısır'ı sırasıyla 33 bin 963 TEU ile İspanya'ya ve 31 bin 966 TEU ile Yunanistan'a yapılan konteyner yüklemeleri izledi.

Kasımda limanlarda deniz yoluyla yapılan en fazla ithalat amaçlı konteyner boşaltmasını 64 bin 87 TEU ile İsrail'den gelen konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin yüzde 94,3'ü (60 bin 416 TEU'su) yabancı bayraklı gemilerle taşındı. İsrail’i sırasıyla, 59 bin 448 TEU ile Mısır’dan ve 50 bin 408 TEU ile Yunanistan’dan gelen konteyner taşımaları takip etti.

LİMANLARDA ELLEÇLENEN YÜK MİKTARI

Limanlarda elleçlenen yük miktarı kasımda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 artarak 43 milyon 447 bin 776 ton olarak gerçekleşti.

Ocak-kasım döneminde ise limanlarda elleçlenen yük miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artarak 477 milyon 512 bin 843 ton olarak gerçekleşti.

Kasımda limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 azalarak 12 milyon 124 bin 363 ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 artarak 19 milyon 369 bin 180 ton oldu. Ocak-kasım döneminde dış ticaret amaçlı deniz yolu taşımacılığında elleçlenen toplam yük miktarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 artışla 350 milyon 278 bin 240 ton olarak belirlendi.