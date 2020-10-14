Limona talep azalınca fiyatı 1.5 liraya düştü

Limon ihraç eden ülkeler talebi azaltınca, dalında 3.5 liraya satılan limonun kilosu 1.5 liraya kadar geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre de Eylül ayında fiyatı en çok düşen ürün limon oldu.

Limon deposu olarak bilinen Mersin'in Erdemli ilçesinde hasadın başladığı eylül ayında kilosu 3.5 lira olan limon fiyatları, dalında 1.5 liraya kadar düştü.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, Rusya, Ukrayna, Romanya, Irak gibi ülkelerden talebin azalması üzerine fiyatların düştüğünü ve üreticinin bu durumdan olumsuz etkilendiğini kaydetti.

“TALEBİN YÜKSELMESİNİ BEKLİYORUZ”

Şahin, çiftçilerin daha fazla zor durum yaşamaması için talebin yükselmesini beklediklerini kaydetti.

Erdemli’de limon üreticisi Murat Aksun, "Limon fiyatları hasadın başında çok iyiydi. Şu anda fiyatlar düşmeye başladı. Limon tam çiftçiden çıkmaya başladı, limon fiyatları düştü. Masraflarımız yüzde 100 arttı. Ama fiyatlarımız dalında 1.5-1.8 lira civarında satılıyor. Biz üretici olarak limonun kilosunun 3.5- 4 lira civarında bekliyorduk ama olmadı. İnşallah devlet büyüklerimiz dertlerimize çare olurlar.” dedi.

'İHRACAT AZALDI'

Limon tüccarı Halil Aksu ise "Daha önceleri dalında kilosunu 3.5 liraya kadar üreticiden aldığımız limonun kilosu şu anda 1.5 liraya kadar düştü. Biz tüccar olarak almış olduğumuz bahçelerden zarar ediyoruz. İhracat zayıfladı ve talep azaldı. İnşallah talep artar, ihracat artar üreticinin yüzü güler.” diye konuştu.