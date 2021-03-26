Linyit üretimi ocakta 5.4 milyon ton oldu

Linyit üretimi ocakta 5.4 milyon ton oldu

TÜİK, Ocak 2021 tarihli katı yakıtlar istatistiklerini paylaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, linyit satılabilir üretimi ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 azalarak, 5 milyon 498 bin 290 ton olarak gerçekleşti

TAŞKÖMÜRÜ ÜRETİMİ 96 BİN 29 TON

Taşkömürü satılabilir üretimi ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 9,5, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 azaldı.

Taşkömürü koku satılabilir üretimi ocak ayında 388 bin 378 ton olarak gerçekleşti. Bu üretim bir önceki aya göre yüzde 1,3, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 arttı.

TAŞKÖMÜRÜ İTHALATI 3 MİLYON 426 BİN 610 TON

Taşkömürü ithalatı ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4 artarken, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 azaldı.

Taşkömürü koku ithalatı ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 27,4, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,9 azaldı.

OCAK AYINDA ÜRETİMİN TESLİMATLARI KARŞILAMA ORANI EN YÜKSEK LİNYİTTE GERÇEKLEŞTİ

Üretimin teslimatları karşılama oranı ocak ayında yüzde 100,4 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 76,9 iken taşkömüründe yüzde 2,7 olarak hesaplandı.

TAŞKÖMÜRÜ VE LİNYİT TESLİMATI EN FAZLA TERMİK SANTRALLERE YAPILDI

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; ocak ayında taşkömürü teslimatının yüzde 54,7'si termik santrallere, yüzde 14,6'sı kok tesislerine, yüzde 14,1'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 82'si termik santrallere ve yüzde 10,3'ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 97,8 ile demir-çelik sanayine yapıldı.