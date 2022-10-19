Liralaşma adımları vatandaşın yatırımlara bakış açısını değiştirdi

Yapılan bir araştırmaya göre liralaşma adımları dövize ilginin azalmasına, Türk Lirasına olan ilginin ise artmasına neden oldu.

Türkiye’de yapılan "Altın-Lira Araştırması"nın sonuçlarına göre, vatandaşların borsaya olan güveni artarken dolara olan ilgi azalıyor.

Bir araştırma şirketinin 11-17 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdiği araştırma, Türkiye'de 1.100 kişi ile yapıldı.

Doları yatırım aracı olarak gören sayısı azalıyor

Araştırmaya göre; ocak ayında doları yatırım aracı olarak görenlerin oranı yüzde 17,7 iken bu oran, ekim ayının ikinci haftasında yüzde 13,5'e geriledi.

4,2 puanlık gerileme, doları yatırım aracı olarak görenlerde yüzde 23,7'lik düşüş olduğu anlamına geliyor.

Euroya güven geriledi

Ocak 2022'de euroya güvenenlerin oranı yüzde 4,8 iken, ekim ayında 1,2 puan azalarak yüzde 3,6'ya azalış kaydetti.

Böylece yatırım aracı olarak euroya güvenenlerin oranında yüzde 25 düşüş yaşandı.

Borsaya ilgi genişledi

Araştırma sonucuna göre, katılımcıların yüzde 3,5'i en güvenilir yatırım aracı olarak borsayı görüyor. Ocak 2022'de borsaya güvenenlerin oranı yüzde 2,2'ydi.

Kripto paraya güven kayboluyor

İHA'nın haberine göre, kripto paraya olan güven geriliyor. Araştırmaya katılanların sadece yüzde 2,2'si kripto parayı güvenli yatırım aracı olarak görüyor. Ocakta bu oran yüzde 2,4 olarak gerçekleşmişti.

Altın Lira talebi

Araştırmaya katılan 1.100 kişiye, “Merkez Bankası tarafından altına endeksli bir para birimi (Altın Lira) geliştirilmesini ister misiniz” diye soruldu. Ekim ayındaki araştırmada katılımcıların yüzde 59,9'ı soruya evet derken, yüzde 40,1'i hayır cevabı verdi.