Lisans mezunlarında kayıtlı istihdam oranı yüzde 71,7 oldu

ensonhaber.com
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı yükseköğretim istihdam göstergelerini duyurdu.
Lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2021 yılında %71,1 iken, bu oran 2022 yılında %71,7 olarak gerçekleşti. Ön lisans mezunları için kayıtlı istihdam oranı ise 2021 yılında %63,0 iken bu oran 2022 yılında %64,9 olarak hesaplandı.
En yüksek kayıtlı istihdama sahip bölümler özel eğitim öğretmenliği (%96), tıp (%94,3), elektrik öğretmenliği (%91,3), elektronik öğretmenliği (%90,6) ile otomotiv öğretmenliği (%90,1) oldu.
AYRINTILAR GELİYOR