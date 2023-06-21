Lisans mezunlarında kayıtlı istihdam oranı yüzde 71,7 oldu Lisans mezunlarında kayıtlı istihdam oranı 2022 yılında yüzde 71,7 olarak gerçekleşti.

ensonhaber.com

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı yükseköğretim istihdam göstergelerini duyurdu.

Lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı 2021 yılında %71,1 iken, bu oran 2022 yılında %71,7 olarak gerçekleşti. Ön lisans mezunları için kayıtlı istihdam oranı ise 2021 yılında %63,0 iken bu oran 2022 yılında %64,9 olarak hesaplandı.

En yüksek kayıtlı istihdama sahip bölümler özel eğitim öğretmenliği (%96), tıp (%94,3), elektrik öğretmenliği (%91,3), elektronik öğretmenliği (%90,6) ile otomotiv öğretmenliği (%90,1) oldu.

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