Litvanya, Rusya ile enerji ticaretini noktaladı

Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'ya enerji bağımlılığını bitireceğini açıklayan Litvanya, bu konudaki kararını uygulamaya koydu.

Kuzey Avrupa'da bulunan Litvanya'nın Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 22 Mayıs itibarıyla Rusya'dan petrol, elektrik ve doğalgaz ithalatı tamamen sona erdi.

Litvanya'nın tek petrol ithalatçısı Orlen Lietuva, bir aydan uzun süre önce Rus ham petrolü ithal etmeyi durdurdu.



Enerji Bakanı açıkladı

Litvanya Enerji Bakanı Dainius Kreivys, Rusya'dan doğalgaz alımını nisanda durdurduklarını belirterek, "Pazar itibarıyla Rusya'dan elektrik alımını da durdurduk." ifadesini kullandı.

Litvanya'nın doğalgaz ihracatı Klaipeda LNG terminali üzerinden karşılanıyor

Litvanya, doğalgaz ihtiyacının tamamını ABD'den gelen kargolarla Klaipeda LNG terminali üzerinden karşılıyor.

"Elektrik alımını da durdurduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Litvanya Enerji Bakanı Kreivys, "Pazar itibarıyla Rusya'dan elektrik alımını da durdurduk. Bu adım, Litvanya için enerji bağımsızlığına giden yolda son derece önemli bir dönüm noktası olmasının yanı sıra Ukrayna ile dayanışmamızın bir ifadesidir. Rus savaş makinesini finanse etmeyi bırakmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Yeşil enerjiye yönelindi

Kreivys, Litvanya'nın yeşil enerji alanında önemli adımlar atacağını ifade etti.

Elektrik AB'den ithal ediliyor

Ülkede elektrik ihtiyacı, yerel elektrik üretiminin yanı sıra AB ülkelerinden ithalat yoluyla karşılanıyor.