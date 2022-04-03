Litvanya, Rusya’dan doğalgaz almayacak

Litvanya, Rusya’dan doğalgaz alımını tamamen durdurduğunu açıkladı.

Litvanya, Ukrayna ile girdiği savaştan ve dost olmayan ülkelere ruble ile satış yapacağını açıklamasını ardından Rusya ile doğalgaz ticaretini tamamen kesti.

NİSAN AYI BAŞINDAN İTİBAREN RUSYA'DAN DOĞALGAZ ALMAYACAK

Litvanya bu ayın başından itibaren Rusya’dan doğalgaz alımını durduracak.

"LİTVANYA’DA ARTIK RUS GAZI YOK"

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu aydan itibaren Litvanya’da artık Rus gazı yok. Yıllar önce ülkem, bugün saldırganla enerji ilişkilerini hiç sıkıntısız kesmemize izin veren kararlar verdi. Biz yapabiliyorsak, Avrupa’nın kalanı da yapabilir.” ifadelerini kullandı.

"LİTVANYA’NIN ENERJİ TARİHİNDE DÖNÜM NOKTASI"

Litvanya Enerji Bakanı Dainius Kreivys, Rusya’dan gaz ithalatının durdurulmasını “Litvanya’nın enerji tarihinde bir dönüm noktası” olarak niteledi.

Litvanya Enerji Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Rusya’nın Avrupa’daki “enerji şantajına” ve Ukrayna’daki savaşa yanıt olarak Rusya’dan gaz ithalatının durdurulduğu, Belarus üzerinden ülkeye Rus gazı akışını sağlayan Amber Grid şirketi verilerinin 2 Nisan itibarıyla sıfırı gösterdiği belirtildi.

Ülkenin gaz ihtiyacının tamamının sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yolu ile sağlandığı belirtilerek, gelecek aylarda ithal edilecek doğalgaz miktarına ve söz konusu gazın hangi yollar üzerinden ülkeye getirileceğine ilişkin planlamanın LNG terminali işleten Klaipedos Nafta şirketi ile yapıldığı kaydedildi.

1 MAYISTAN İTİBAREN POLONYA ÜZERİNDEN GAZ İTHALİ YAPILACAK

İhtiyaç duyulması halinde Letonya ve 1 Mayıs’tan itibaren Polonya üzerinden ülkeye doğalgaz ithalatının gerçekleştirilebileceği aktarıldı.