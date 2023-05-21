Lityum fiyatları düşüyor Elektrikli araç bataryalarının üretiminde kritik önem taşıyan lityum fiyatları, aşırı üretim ve geliştirilen yeni nesil bataryalarla düşüş eğilimine girdi.

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Lityumun fiyatı, geçen yılın sonlarına doğru elektrikli araçlara olan talebin artması ve tedarik sıkıntılarıyla sert bir şekilde yükselmişti.

Türkiye'nin ilk elektrikli yerli otomobili üretilirken, bu araçlarda kullanılan hayati bir maddenin fiyatının düştüğü haberi piyasaları heyecanlandırdı.

Asya Piyasaları Uzmanı Süleyman Mete Özbalaban, lityum karbonat fiyatlarının, aşırı üretim ve geliştirilen sodyum iyon ile florid-iyon yeni nesil bataryalarla düşüş eğilimine girdiğini bildirdi.

Yeşil enerji

Dünyada yeşil enerjinin öneminin artmasıyla bakır, nikel ve gümüş gibi lityum da rüzgar türbinleri ve güneş panelleri başta olmak üzere temiz enerji teknolojilerinde yoğun şekilde kullanılıyor.

600 bin yuandan 113 bin yuana

Kasım 2022'de ton başına 600 bin yuan seviyelerine çıkan lityum karbonat fiyatı, geçen ay 113 bin yuana kadar geriledi.

Şu anda 227 bin 500 yuan

Lityum karbonat fiyatı, şu anda 227 bin 500 yuan seviyelerinde seyrediyor.

Lityum işleme kapasitesi Çin'de

Bu arada, lityum işleme kapasitesinin yüzde 60'ı Çin'de bulunuyor.

Çin ekonomisine ilişkin belirsizlikler düşüş eğilimini etkiledi

Çin ekonomisindeki belirsizler ve zayıflık, diğer emtia gruplarında olduğu gibi lityum tarafında da talep endişelerini beraberinde getirdi. Ülkede otomobil satışlarının olumsuz etkilenmesi ve elektrikli araç talebinin sekteye uğraması da lityumdaki düşüşü tetikledi.

"Elektrikli araç fiyatları düştü"

Diğer taraftan, elektrikli araç piyasasının beklendiği kadar hızlı büyümeyeceği gibi bir görüş oluşmaya başladığını ifade eden Özbalaban, "Geçen yıl elektrikli araç fiyatları özellikle Çin de yaklaşık yüzde 20 düştü. Tesla da fiyatları Çin'de yaklaşık yüzde 15, ABD'de ise yaklaşık yüzde 50 düşürdü." dedi.

"Lityum-iyon bataryaların patentinde Çin'in ağırlığı fazla"

Mete Özbalaban, lityum-iyon bataryaların patentinde Çin'in ağırlığının fazla olduğunu vurguladı.