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    LPG Derneği: Savaş Türkiye'ye LPG tedariki etkilenmeyecek

    Rusya-Ukrayna savaşı pek çok konuda Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Ancak savaşın LPG tedariki konusunda Türkiye'yi etkilemediği gündemde.
    • AA
    • 28.03.2022 - 16:39
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 16:45
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    LPG Derneği: Savaş Türkiye'ye LPG tedariki etkilenmeyecek

    Türkiye LPG Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Aratay, Türkiye LPG Derneği'nin 50. Kuruluş Yıl Dönümü programında, derneğin Türkiye LPG pazarının yüzde 70'ini, tüplü pazarın ise yüzde 96'sını temsil ettiğini dile getirdi.

    "TÜRKİYE AVRUPA'DA İKİNCİ BÜYÜK PAZAR"

    Türkiye'nin Avrupa'da LPG ticaretinde Rusya'dan sonra ikinci büyük pazar olduğunu aktaran Aratay, "Bugün sektörümüzde ülke genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 7 bin tüplü ve 11 bin otogaz bayimizle 10 milyon haneye tüp hizmeti ve 4,9 milyon otogazlı araca ikmal gerçekleştiriyoruz. Sektörümüz yaklaşık 100 bin çalışanıyla yıllık 80 milyar lira pazar büyüklüğüne ulaşmış durumda." diye konuştu.

    LPG tedariki

    "SAVAŞ, PETROL TEDARİKİ SORUNUNDA LPG'Yİ ÖN PLANA ÇIKARDI"

    Rusya-Ukrayna savaşıyla ortaya çıkan petroldeki tedarik sıkıntılarıyla LPG'nin öneminin daha da belirginleştiğini anlatan Aratay, şöyle konuştu:

    "Öte yandan Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye'nin LPG tedarikinde bir sıkıntı yaratmadığını da belirtmek isterim. LPG pazarı, yaklaşık 4 milyon ton büyüklüğe sahip bir pazar. Bunun yaklaşık 1 milyon tonu yurt içindeki rafinerilerden elde edilirken, 3 milyon tonu da ithalatla karşılanıyor. İthalatın 2 milyon tonu ise Amerika ve Cezayir'den sağlanıyor. Rusya'nın ithalattaki payı 2020'de sadece yüzde 1,5 oldu. Ukrayna'dan ise son yıllarda ithalat yapılmıyor. Dolayısıyla Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye'nin LPG tedarikine etkisi yok denecek kadar az bulunuyor."


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