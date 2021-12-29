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    LPG ithalatı ekim ayında yüzde 8,3 arttı

    EPDK, Türkiye'nin LPG ithalatının ekimde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 artarak 285 bin 206 tona yükseldiğini duyurdu.
    • AA
    • 29.12.2021 - 17:57
    • Güncelleme : 29.12.2021 - 18:08
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    LPG ithalatı ekim ayında yüzde 8,3 arttı

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), ekim ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"nu yayınladı.

    EPDK'ya göre, ekimde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 artarak 285 bin 206 tona yükselirken, bu dönemde, "rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı" ise Lübnan, Ürdün, Bulgaristan, Romanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Singapur ve Türkiye Serbest Bölgelerine gerçekleşti.

    ÜRETİM YÜZDE 8,8 YÜKSELDİ

    LPG üretimi de aynı dönemde yüzde 8,8 artarak 92 bin 188 ton oldu.

    Dağıtıcı lisansı sahiplerince ekimde 282 bin 849 ton otogaz, 63 bin 116 ton tüplü LPG ve 8 bin 645 ton dökme LPG satışı yapıldı. Böylece, ekimde toplam LPG satışı yaklaşık 354 bin 611 ton olarak gerçekleşti.

    LPG

    OTOGAZ SATIŞINDA YÜZDE 1,6 GERİLEME VAR

    Yıllık bazda dökme LPG satışı yüzde 12,3, tüplü LPG satışı yüzde 1,6 artarken, otogaz satışı yüzde 1,6 azaldı. Böylece, iç piyasada toplam LPG satışı yüzde 0,7 düşüş gösterdi.

    Söz konusu ayda yüzde 79,8 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 17,8 ile tüplü LPG ve yüzde 2,4 ile dökme LPG izledi.

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