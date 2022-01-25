LPG ithalatı kasımda yüzde 3,4 arttı

EPDK verilerine göre, Türkiye'nin LPG ithalatı Kasım 2021'de, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artarak 246 bin 662 tona yükseldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) geçen yılın kasım ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin LPG ithalatı Kasım 2021'de artış gösterdi.

Rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince LPG ithalatı yapılan ülkeler ABD, Cezayir, Yunanistan, Kazakistan, Libya ve Rusya oldu.

KASIMDA LPG İTHALATI AYLIK YÜZDE 3,4 ARTTI

Kasım 2021'de, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artışla 246 bin 662 ton LPG ithal edildi.

RAFİNERİCİ VE DAĞITICI LİSANSI SAHİPLERİNCE YAPILAN LPG İHRACATI YÜZDE 91 YÜKSELDİ

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 91 artarak yaklaşık 21 bin 13 tona yükseldi.

İhracat, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Romanya ve Türkiye Serbest Bölgelerine yapıldı.

LPG ÜRETİMİ YÜZDE 10,7 ARTIŞ GÖSTERDİ

LPG üretimi de aynı dönemde yüzde 10,7 artarak 94 bin 535 ton oldu. Dağıtıcı lisansı sahiplerince geçen yıl kasımda toplam LPG satışı yaklaşık 308 bin 259 ton olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda dökme LPG satışı yüzde 3,9 artarken, otogaz satışı 4,5, tüplü LPG satışı yüzde 3,3 azaldı. Böylece, iç piyasada toplam LPG satışı yüzde 4 düşüş gösterdi.

Söz konusu ayda yüzde 79 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 18,1 ile tüplü LPG ve yüzde 2,9 ile dökme LPG izledi.