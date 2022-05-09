Petrol
110.61
-1.58%
Euro
15.92
0.91%
Dolar
15.09
0.94%
Altın
907.04
0.20%
Borsa
2467
0.32%
Bitcoin
502.502
-5.10%
BTXN Coin
15.13
-2.07%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    LPG ithalatı şubatta yıllık bazda yüzde 4,6 arttı

    EPDK'ya göre, Türkiye'nin LPG ithalatı, şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artarak 200 bin 884 tona çıktı.
    • 09.05.2022 - 16:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    LPG ithalatı şubatta yıllık bazda yüzde 4,6 arttı

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) şubat ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"nu yayınladı.

    Şubat ayında, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 110,9 artarak yaklaşık 47 bin 993 tona yükseldi.

    Rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince LPG ithalatı yapılan ülkeler Cezayir, ABD, İspanya, Kazakistan, Rusya ve Malta oldu.

    LPG ihracatı yapılan ülkeler

    AA'nın haberine göre ihracat, Tunus, Lübnan, İsviçre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Yunanistan, Marshall Adaları, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Hırvatistan, Singapur ve Türkiye Serbest Bölgelerine yapıldı.

    LPG üretimi de aynı dönemde yüzde 44,2 artarak 85 bin 679 ton oldu.
    Dağıtıcı lisansı sahiplerince şubatta toplam LPG satışı yaklaşık 255 bin 620 ton olarak gerçekleşti.

    LNG

    İç piyasada toplam LPG satışı yüzde 0,3 düştü

    Yıllık bazda dökme LPG satışı yüzde 18,3, otogaz satışı yüzde 0,14 artarken, tüplü LPG satışı yüzde 4,9 azaldı. Böylece iç piyasada toplam LPG satışı yüzde 0,3 düşüş gösterdi.

    Söz konusu ayda yüzde 78,2 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 18,3 ile tüplü LPG ve yüzde 3,5 ile dökme LPG izledi.


    İlginizi Çekebilir

    2022 LGS giriş yerleri açıklandı mı? LGS sınav giriş belgesi alma ekranı...
    Eğitim

    2022 LGS giriş yerleri açıklandı mı? LGS sınav giriş belgesi alma ekranı...

    En popüler ücretsiz Borsa takip programı burada!
    MT5App

    En popüler ücretsiz Borsa takip programı burada!

    Filip Novak derbiye damga vurdu
    Futbol

    Filip Novak derbiye damga vurdu

    Görüş Bildir