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    LPG'ye 29 kuruş zam

    Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere Otogaz/LPG fiyatlarına 29 kuruş zam yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 11.01.2022 - 20:22
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 20:29
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    LPG'ye 29 kuruş zam

    Benzin ve motorine yapılan zamdan sonra, LPG fiyatlarına da zam geldi.

    29 KURUŞ ZAM GELDİ

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS), bu geceden itibaren geçerli olmak üzere Otogaz/LPG'nin litre fiyatına 29 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

    LPG'nin litre fiyatı Ankara'da ortalama 8,80 liradan 9,09 liraya, İstanbul'da ortalama 8,76 liradan 9,05 liraya ve İzmir'de 8,64 liradan 8,93 liraya yükselecek.

    LPG ye 29 kuruş zam #1

    LPG ye 29 kuruş zam #2


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