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LPG'ye 29 kuruş zam
Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere Otogaz/LPG fiyatlarına 29 kuruş zam yapıldı.
- Haber Merkezi
- 11.01.2022 - 20:22
- Güncelleme : 11.01.2022 - 20:29
Benzin ve motorine yapılan zamdan sonra, LPG fiyatlarına da zam geldi.
29 KURUŞ ZAM GELDİ
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS), bu geceden itibaren geçerli olmak üzere Otogaz/LPG'nin litre fiyatına 29 kuruş zam yapıldığını duyurdu.
LPG'nin litre fiyatı Ankara'da ortalama 8,80 liradan 9,09 liraya, İstanbul'da ortalama 8,76 liradan 9,05 liraya ve İzmir'de 8,64 liradan 8,93 liraya yükselecek.