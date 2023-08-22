Lübnan, doğalgaz sondaj platformunu, 'parlak bir sayfa' olarak niteliyor Ekonomik sorunlarla boğuşan Lübnan, ülkede kurulan doğalgaz sondaj platformunun verdiği motivasyon ile umutlandı.

AA

Lübnan, yaşadığı ekonomik olumsuzlukları gidermek konusunda olumlu bir adım atmış ve Akdeniz'deki 9. Blok'a doğalgaz sondaj platformu kurmuştu.

Lübnan Enerji Bakanı Velid Fayyad, 16 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ülkenin kara sularında doğalgaz arama çalışması yapacak sondaj gemisinin 9. Blok'a vardığını ve 2-3 ay içinde çalışmaların sonucunu elde edeceklerini söylemişti.

Lübnan, 27 Ekim 2022'de, İsrail ile tartışmalı deniz sınırının çiziminde anlaşmaya vardıktan sonra gaz arama faaliyetlerine hız vermişti.

Bir kısmı İsrail'e ait olan "Kana Gaz Sahası"nda yer alan 9. Blok, Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan yaklaşık 120 kilometre mesafede yer alıyor.

Başbakan Necib Mikati ile Meclis Başkanı Nebih Berri, bu platformda incelemelerde bulundu.

Başbakan ve Meclis Başkanı, platformda sondaj faaliyetlerinin başlaması için yapılan hazırlıklar konusunda bilgi aldı.



"Ülke tarihindeki parlak bir sayfa"

Lübnan Başbakanı Mikati, ülkenin güneyinde doğalgaz sondaj çalışmasının yapıldığı Akdeniz'deki 9. Blok'a kurulan sondaj platformunun ülke tarihinde "parlak bir sayfa" olduğunu belirtti.

"Platformun kurulması Lübnan'ın tanık olduğu önemli bir olay"

Platformun kurulmasının Lübnan'ın tanık olduğu önemli bir olay olduğunu söyleyen Mikati, yaşananları şu sözlerle değerlendirdi:

Lübnan halkı ve vatan için büyük bir başarı kayıtlara geçmiştir, sondaj platformunun kurulması tarihimizde parlak bir sayfa.

9. Blok'ta faaliyet gösteren diğer ülke ve şirketleri

Katar'ın "QatarEnergy", Fransa'nın "TotalEnergies" ve İtalya'ya ait "Eni" enerji şirketleri söz konusu blokta ortak faaliyet gösteriyor.