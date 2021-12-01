Lübnan; Katar gazının tedariki için görüşme yürütüyor

Lübnan; enerji sorununa çözüm arayışına girdi. Lübnan, sorunu çözümü için Ürdün ve Suriye üzerinden Katar gazının tedarikine ilişkin görüşmeler yürüttüğünü duyurdu.

Lübnan ekonomisi önemli sınavlardan geçiyor. Lübnan'da akaryakıt sıkıntısından kaynaklanan enerji krizi sebebiyle gün içinde saatlerce elektrik kesintileri yaşanıyor.

Ülkede benzin krizleri yaşanmasının ardından şimdi de ernerji açığını kapatmaya yönelik doğalgaz arayışına girildi.

Lübnan Enerji Bakanı Velid Fayyad, Doha'yı ziyaret ederek Katarlı mevkidaşı Sad bin Şeride el-Kabi ile görüşmesinin ardından açıklama yaptı.

GAZ SURİYE ÜZERİNDEN LÜBNAN'A ULAŞACAK

Fayyad, Katar'dan gelecek sıvılaştırılmış doğalgazın (LNG) gazlaştırılması işleminin yapılması için Ürdün'ün Kızıldeniz'deki Akabe bölgesinin seçildiğini, gazın Suriye üzerinden Lübnan'a ulaştırılacağını söyledi.

"KATAR'DAN GELECEK GAZ LÜBNAN İÇİN ÖNEMLİ"

Katar'dan gelecek gazın Lübnan için önemine değinen Fayyad, Amman yönetiminin bu konuya onay vermesi için Ürdünlü mevkidaşıyla görüşmelere başlandığını kaydetti.

MISIR GAZI DA SURİYE ÜZERİNDEN LÜBNAN'A GETİRİLECEK

Fayyad, Katar gazına ilişkin çözümün yanı sıra Mısır gazının da yine Suriye üzerinden getirilmesinin beklendiğini bunun da Lübnan'daki enerji sıkıntısının çözüm yolları arasında olduğunu söyledi.