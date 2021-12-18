Lübnan nüfusunun yarısı yoksulluk sınırının altında

Lübnan’da yapılan bir araştırma, nüfusun yarısının yoksulluk sınırının altında olduğunu ortaya koydu.

Lübnan, koronavirüs salgını ve kısıtlamalarının getirdiği kapanmaların yanı sıra 4 Ağustos 2020’de Beyrut Limanı'nda yaşanan patlama; ekonomik krizin etkisi daha da arttırırken nüfusun büyük bir kısmı yoksulluk sınırının altında kaldı.

Lübnan’da yerel para biriminin dolar karşısında değer kaybetmesi ile son 2 yıldır yaşanan ekonomik kriz nedeniyle ülkede hayat pahalılığı artıyor.

LÜBNAN'IN TARİHİNDEKİ EN ZORLU KRİZ

Ekonomik krizin başladığı 2019 yılından bu yana sık sık enflasyon oranlarında keskin artışların görüldüğü ülkede yaşanan krizin, ülke tarihindeki en zorlu kriz olduğu ifade ediliyor.

YOKSULLUK ÜLKE NÜFUSUNUN YÜZDE 74'ÜNÜ ETKİLEDİĞİNİ AÇIKLADI

Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) tarafından yapılan bir araştırma, Lübnan’daki yoksulluk oranının son 1 yıl içinde ciddi oranda artış gösterdiğini ortaya koydu. Araştırma, yoksulluğun ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 74’ünü etkilediğini açıklarken, Lübnan İstatistik Kurumu yılın ilk 8 ayındaki enflasyon oranının yüzde 99 olduğunu duyurdu.

"ENFLASYON YÜZDE 562 OLDU"

Ekonomist Khaled Abu Shakra, "Merkezi İstatistik tarafından yayınlanan resmi rakamlara göre 2018 yılının başından 2021 yılının Ekim ayına kadar olan sürede enflasyon oranı yüzde 562 oldu ve bu oldukça yüksek bir oran.

GIDADA ENFLASYON YÜZDE 2.067 OLDU

Gıdada enflasyon oranı yüzde 2.067’ye ulaşırken, aynı dönemde giyimde enflasyon oranı yüzde 2.050 oldu. Bu hiper enflasyon anlamına geliyor.” ifadelerini kullandı.