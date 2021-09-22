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Lübnan’da akaryakıta son 5 günde ikinci zam geldi

Lübnan’da akaryakıta son 5 günde ikinci zam geldi

Lübnan’da, akaryakıt fiyatlarına yüzde 16’lık yeni artış kararıyla son 5 günde ikinci kez zam gelerek olumsuz giden ekonomik koşullar daha da ağırlaştı.