Lübnan'da akaryakıt gelecek hafta sonunda bitebilir

Koronavirüs salgını öncesinde ekonomik kriz yaşamaya başlayan Lübnan'da, gelinen noktada akaryakıt istasyonlarının gelecek hafta akaryakıtsız kalacağı öngörülüyor.

Lübnan, para biriminin değer kaybetmesi, bakım evlerinde kalan yaşlıların bakılamaması, akaryakıt istasyonlarının satacak ürün olmadığı için bir bir faaliyetine son vermesi, benzin bulunamadığı için ambulansların işleyememesi olaylarına sahne oldu.

Ülke genelindeki uzun benzin kuyruklarında zaman zaman gerilim yükseliyor ve silahlı kavgalara dönüşen olaylar da yaşanıyor.

BENZİN İSTASYONU SAHİPLERİ SENDİKASI AÇIKLADI

Lübnan'daki Benzin İstasyonu Sahipleri Sendika Üyesi George el-Braks, gelecek haftanın sonunda ülkedeki akaryakıt istasyonlarında yakıtın biteceği öngörüsünde bulundu.

Braks, "İlave miktar ithal edilmediği için akaryakıt istasyonlarındaki benzin stoklarının gelecek hafta sonunda biteceği tahmin ediliyor." dedi.

Braks, Lübnan Merkez Bankasının, daha fazla miktar akaryakıt ithal etmek için dolar cinsinden yeni finansal kredi açılmasına henüz onay vermediğini kaydetti.

AKARYAKIT İSTASYONUNDA GÖSTERİLER BAŞLADI

Öte yandan, görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, başkent Beyrut'un güneyinde bir akaryakıt istasyonunda çıkan kavgada 1 kişi yaralanırken, protestocular da kent merkezinde bir ana caddeyi çöp konteynerleriyle kapattı.

BAZI İSTASYONLAR KAPANDI

Akaryakıt istasyonlarında slogan atan vatandaşların oluşturduğu kalabalık nedeniyle Beyrut'u güneye ve kuzeye bağlayan ana caddelerde saatlerce trafik yoğunluğu oluştu. Bazı istasyonlar yakıtın bitmesi nedeniyle kapılarını müşterilere kapattı.

ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANIYOR

Ülkenin güneyindeki Sayda'da da akaryakıt eksikliği sonucu elektriklerin kesilmesini protesto eden vatandaşlar, kentin doğusundaki ana caddeleri çöp konteynerleriyle kapattı.

ÜLKEDEKİ AKARYAKIT KRİZİ

Son 30 yılın en büyük ekonomik krizinin yaşandığı Lübnan'da devlet, günlük tüketilen 12 milyon litre civarındaki akaryakıtı, Merkez Bankası üzerinden sübvanse ediyordu.

DÖVİZ KREDİLERİNİN RESMİ KUR YERİNE SERBEST KUR ÜZERİNDEN HESAPLANMA KARARI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Merkez Bankası, 12 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur üzerinden hesaplanacağını ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağını açıklamıştı.

Merkez Bankası'nın, akaryakıta yönelik devlet desteğini kaldırma kararından sonra hükümet, 21 Ağustos'ta yoksul aileler için "yardım karnesi" sağlanıncaya kadar yakıttaki sübvansiyonu azaltarak sürdüreceğini duyurmuştu.

Başbakan Hassan Diyab, yaptığı açıklamada, Merkez Bankası'nın sübvansiyonu kaldırma kararından önce 3 bin 900 Lübnan lirası üzerinden satışa sunulan akaryakıtın 8 bin liradan vatandaşın hizmetine sunulacağını, 8 bin liranın üzerindeki farkın ise devlet tarafından üstlenileceğini kaydetmişti.