Lübnan'da depolarda saklanan ilaçlara el konuldu

Lübnan'daki ekonomik kriz derinleştikçe karşımıza hayati öneme sahip alanlarda zorluklar çıkıyor. Ülkede önce akaryakıt istasyonları kapandı. Şimdi ise ilaçların depolarda saklanması gündemde.

Lübnan Sağlık Bakanı Hamed Hasan, ordunun akaryakıt istasyonlarına düzenlediği baskınların ardından, ülkenin orta kesimi ile güneyindeki depolarda saklanan tonlarca ilaca el konulduğunu duyurdu.

İLAÇ DEPOLARINA BASKIN YAPILDI

Bakan Hasan, beraberindeki İç Güvenlik güçlerinden ekiplerle ülkenin orta kesimindeki Cedra ile güneydeki El-Akibiyye bölgelerindeki depolara baskın düzenledi. Baskına ait görüntüler sosyal medyaya da yansıdı.

BEBEK MAMALARINDAN KRONİK HASTALIKLARIN TEDAVİSİ İLAÇLARINA KADAR

Sağlık Bakanı Hasan, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında ele geçirilen ilaçlar arasında, kronik hastalıkların tedavisinde kullanılanlar, antibiyotikler ve bebek mamalarının bulunduğunu söyledi.

İÇİNDE YANIK TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR VAR

Hasan, ele geçirilen ilaçlar içinde yanık tedavisinde kullanılan binlerce merhem olduğunu da dile getirdi.

SORUMLULARA SORUŞTURMA AÇILDI

Sorumluların bulunması için soruşturma açılacağını belirten Hasan, Sağlık Bakanlığı İlaç Denetleme Kurumu gözetiminde salı sabahından itibaren başta bebek maması olmak üzere ele geçirilen ilaçların, vatandaşlara ve eczanelere satılması talimatını verdi.

DAHA ÖNCE DE AKARYAKIT BASKINLARI YAŞANMIŞTI

Lübnan ordusu, 14 Ağustos'ta ülkede halihazırda satış yapmayan akaryakıt istasyonlarına baskınlar düzenleyerek ele geçirdiği yakıta el koyacağını duyurmuştu. Sonrasında gerçekleşen baskınlarda ise el koyulan yakıt, hastane ve fırınların kullanımına sunulmuştu.