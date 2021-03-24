Lübnan'da enflasyonun etkisiyle bir poşet ekmeğin fiyatı 3 bin Lübnan lirası oldu

Lübnan'da enflasyonun etkisiyle bir poşet ekmeğin fiyatı 3 bin Lübnan lirası oldu

Lübnan'ın kötüye giden ekonomisinin sonucu olarak 960 gramlık bir poşet ekmeğin fiyatı 2 bin 500 Lübnan lirasından 3 bine çıktı.

Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı, ülkede en temel gıda maddesi olan bir poşet ekmeğin fiyatını 2 bin 500 Lübnan lirasından 3 bine çıkardığını ve bunun ülke parasının dolar karşısındaki gerilemesinden kaynaklandığını duyurdu.

HÜKÜMET KURULAMADIĞI İÇİN LÜBNAN PARASI DEĞER KAYBEDİYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hükümet kurulamadığı için dolar karşısında Lübnan lirasının değer kaybettiği, böylece ekmek üretimindeki ham maddelerin fiyatlarında artış yaşandığı kaydedildi.

YENİ FİYAT DÜNYA BUĞDAY BORSASI VE AKARYAKIT FİYATLARINA GÖRE BELİRLENDİ

Yeni ekmek fiyatının dünya buğday borsası ve akaryakıt fiyatlarına göre belirlendiği aktarılan açıklamada, gıda güvenliğinin zarar görmemesi ve ekmek üretiminin durmaması için 960 gramlık bir poşet ekmeğin 3 bin Lübnan lirasından satılacağı ifade edildi.

EKMEK FİYATI SÜREKLİ ARTIYOR

Ekonomik kriz öncesinde bir poşet ekmek 1.500 liradan satılırken, geçen şubatta aynı ekmeğin fiyatı 2 bin 500 liraya yükselmişti.

LÜBNAN'DA DOLAR KURU

Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1.500, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira olarak açıklansa da karaborsada dolar halihazırda 12 bin liranın üzerine çıktı.

Bugün itibarı ile 1 Lübnan lirası, 0,0052 Türk Lirası'na ve 0,00066 ABD dolarına eşit. Başka bir değişle 1 Türk Lirası, 191,74 Lübnan lirasına ve 1 ABD doları ise 1.516,35 Lübnan lirasına eşit.

LÜBNAN'DAKİ EKONOMİK VE SİYASİ DURUM

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor. Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, 17 Ekim 2019 itibarıyla yurt dışı havalelerini askıya almış ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirmiş durumda.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybederek farklı fiyatlardan işlem görüyor.

BEYRUT LİMANI'NDAKİ PATLAMA KÖRÜKLEDİ

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama, Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları büyütürken yeni bir hükümet krizi de doğurdu. Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır yeni hükümet kurulamadı.