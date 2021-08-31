Lübnan'daki ekonomik kriz bakımevlerini de etkiledi

Lübnan'da derinleşen ekonomik kriz akaryakıt sorununa yol açtı, ilaç stokçuluğu arttı, ülkenin para birimi değersizleşti ve şimdi de bakımevlerindeki yaşlıların bakımlarını aksatacak boyutlara ulaştı.

Yakıt krizinin gölgesinde ekmek fırınlarının bazılarının kepenklerini kapatmak zorunda kaldığı Lübnan'da bu durumdan bakımevlerinin de dolaylı şekilde etkilendiği ifade ediliyor.

Son 30 yılın en büyük ekonomik kriziyle mücadele eden Lübnan'da Merkez Bankası’nın ithalat işlemleri için gereken dövizi sağlayamaması nedeniyle aylardır yakıt, ilaç ve diğer temel ürünlerin tedarikinde sıkıntı yaşanıyor.

ÜLKENİN YAŞLI NÜFUSU EKONOMİNİN OLUMSUZLUKLARINDAN ETKİLENDİ

Lübnan lirasının dolar karşısındaki değer kaybı, halkın alım gücünün ciddi şekilde düşmesine, enflasyonun artmasına yol açarken ülkenin sessiz nüfusu yaşlılar da bu krizden dolaylı şekilde etkileniyor.

EKONOMİK KRİZLE BİRLİKTE BAKIMEVLERİNE YARDIM KESİLDİ

Bakımevleri ise misafirlerinin krizden etkilenmemesi için yoğun çaba sarf ediyor. Devletin sağladığı cüzi destek fonlarının yanı sıra bağışlar ve yardımlarla idare ettiklerini kaydeden bakımevleri yetkilileri, ekonomik krizle birlikte yardımların kesildiğini belirtiyor.

BAKIMEVLERİNDEKİ BÜTÇE SIKINTISI

Ülkenin doğusundaki Furn eş-Şubbak bölgesinde yer alan, yaklaşık 80 kişinin kaldığı Maruni Bakımevi yetkilisi Malik Marun, kriz nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.

"BİR MİSAFİRİN GÜNLÜK MALİYETİ 100 BİN LÜBNAN LİRASI"

Bakımevinde, yiyecek, özel ihtiyaçlar, temizlik ürünleri gibi giderler hesap edildiğinde bir misafir için günlük maliyetin yaklaşık 100 bin Lübnan lirasını bulduğunu aktaran Marun, "Sağlık Bakanlığı, kişi başına 26 bin 350 lira, Sosyal İşler Bakanlığı ise 17 bin 500 lira günlük ödeme yapıyor. Bir kişiyi iki bakanlığın fonuna kaydetmek mümkün değil, birinin tercih edilmesi gerekiyor." dedi.

ÖDENEN GÜNLÜK ÜCRET ÇOK DÜŞÜK

Yaşlılar için ödenen günlük ücretin çok düşük olduğunu belirterek yeniden gözden geçirilmesini isteyen Marun, diğer ülkeler ve yardım kuruluşlarına da yaşlıların yararına destek sağlamak için iş birliği çağrısında bulundu.

Tüm zorluklara rağmen yaşlıları onurlu bir şekilde yaşatmak için eksiksiz hizmet vermeyi sürdürdüklerini dile getiren Marun, "Bugünden sonra kaç gün daha dayanabiliriz bilmiyorum, ülkenin içinden geçtiği durum üstesinden gelebileceğimizden çok fazlası." dedi.

"DURUM GERÇEKTEN CİDDİ"

Beyrut'ta 450 kişi kapasiteli en kapsamlı yaşlı bakımevi olan Darulacze El-İslami'nin Halkla İlişkiler Müdürü Celal Şebaru ise, "Durum gerçekten ciddi. Büyük sıkıntılar içinde sorunlarla mücadele etmeye çalışarak bugüne geldik." ifadesini kullandı.

"BAĞIŞ VE YARDIMLARDAN BAŞKA GELİR YOK"

Misafirlerinin günlük masraflarının yüksek olduğuna işaret eden Şebaru, Sağlık Bakanlığının verdiği fon ile bazı bağış ve yardımların dışında başka bir gelir kaynaklarının olmadığının altını çizdi.

Güneyde yer alan El-Abbasiye'deki Daruleman Bakımevi'nde de durum diğerlerinden farksız. Halkla İlişkiler Sorumlusu Gazve Haydar, 65 kişinin kaldığı bakımevinde yaşanan elektrik sıkıntısı ve yakıt eksikliğinden yakınarak, tehlike çanlarının çaldığını ifade etti.

Haydar, "Günümüzdeki yüksek yaşam maliyeti göz önüne alındığında, masrafları karşılayamıyoruz. Bakanlıkların yaşlılar için sağladığı destek de yetersiz." dedi.