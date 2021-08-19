Lübnan'daki en büyük gaz şirketlerinden biri istasyonları kapattı

Lübnan'daki en büyük gaz şirketlerinden biri istasyonları kapattı

Lübnan ekonomisi daralma sürecini her gün yeni bir olumsuz gelişme ile devam ettiriyor.

Lübnan'da akaryakıt ithalatı ve satışı alanında faaliyet gösteren ülkenin en büyük şirketlerinden "Coral", elindeki akaryakıtın tükenmesi nedeniyle istasyonlarını kapattığını duyurdu.

LÜBNAN'DAKİ AKARYAKIT KRİZİ DERİNLEŞİYOR

Derin bir akaryakıt krizinin yaşandığı ülkede hastaneler, ticari işletmeler ve fırınların ardından akaryakıt ithal eden şirketler de kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

DEV ŞİRKET, İSTASYONLARA BENZİN TEDARİK EDEMEDİ

Coral Gaz Şirketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, şirketin kurulduğu tarihten bu yana ilk kez, depolarındaki akaryakıtın tükenmesi nedeniyle bugünden itibaren istasyonlarına benzin tedarik edemediği ifade edildi.

Açıklamada, ithal edilen bir gemi dolusu benzinin, boşaltma şartlarının sağlanmaması nedeniyle 11 Ağustos'tan bu yana kara sularında beklediği kaydedildi.

SON 30 YILIN EN BÜYÜK EKONOMİK KRİZİ

Son 30 yılın en büyük ekonomik krizinin yaşandığı Lübnan'da devlet, günlük tüketilen 12 milyon litre civarındaki akaryakıtı Merkez Bankası üzerinden sübvanse ediyordu.

AKARYAKITTAKİ SÜBVANSİYON KALDIRILMIŞTI

Merkez Bankası’ndan yapılan yazılı açıklamada, 12 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur (karaborsa) üzerinden hesaplanacağı ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağı belirtilmişti.