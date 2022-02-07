Lübnan'dan hurda metal ithalatı yasağı kaldırıldı

Türkiye'nin, Lübnan'dan hurda metal ithalatına uygulanan yasağı kaldırdığını duyuruldu.

Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Amin Salam, yapılan görüşmelerin ışığında Türkiye'nin, Lübnan'dan hurda metal ithalatına uyguladığı yasağı kaldırdığını açıkladı.

LÜBNAN HER YIL 100 MİLYON DOLAR YENİ PARA GİRİŞİ SAĞLAYACAK

Dün Lübnan'ın ulusal haber ajansında yer alan haberde Bakan Salam, Türkiye'nin bu kararıyla beraber Lübnan'ın, her yıl 100 milyon dolar yeni para girişi sağlayacağını açıkladı.

Salam, Lübnan Başbakanı Najib Mikati başkanlığında geçen hafta bir heyetle Türkiye'ye yapılan ziyaret sırasında bu kararın alındığını belirtti.