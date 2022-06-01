Lüferler Marmara’da oltaya takılıyor

Balık avı sezonu kapandı. Olta balıkçılığı denen amatör balıkçılık sürüyor. Av öncesinde dev balıkçı teknelerinin peşinde olduğu lüfer şimdi de oltalara takılmaya başladı.

İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altında kıyı balıkçıları tarafından avlanan olta lüferleri, Bandırma balık halinde tanesi 50 liradan satılıyor.

İHA'nın haberine göre, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Hali'nde balık avlanma yasağının başlamasıyla kıyı balıkçılarının avladıkları balıklar satılıyor.

"Lüfer balığı 80'den 50 liraya düştü"

İstanbul'da kıyı balıkçıları tarafından avlanan olta lüferlerin Bandırma balık halinde tanesi 50 liradan satıldığını belirten balıkçı Sezgin Acar, "İstanbul 3. köprü altında kıyı balıkçıları tarafından avlanan lüfer balıkları tezgahlarımızda satışa sunuldu. Lüferler bol olunca daha önce 80 liraya satılan lüferler bugün 50 liradan satılıyor. Çupra balığı fiyatına lüfer balığı satıyoruz. Vatandaşlarımız da lüfer balığına ilgi gösteriyor." şeklinde konuştu.