Petrol
117.29
1.46%
Euro
17.5399
-0.46%
Dolar
16.3957
0.00%
Altın
971.1
0.18%
Borsa
2561
0.56%
Bitcoin
515.298
-1.22%
BTXN Coin
12.59
0.15%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Lüferler Marmara’da oltaya takılıyor

    Balık avı sezonu kapandı. Olta balıkçılığı denen amatör balıkçılık sürüyor. Av öncesinde dev balıkçı teknelerinin peşinde olduğu lüfer şimdi de oltalara takılmaya başladı.
    • 01.06.2022 - 16:24
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 16:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Lüferler Marmara’da oltaya takılıyor

    İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altında kıyı balıkçıları tarafından avlanan olta lüferleri, Bandırma balık halinde tanesi 50 liradan satılıyor.

    İHA'nın haberine göre, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Hali'nde balık avlanma yasağının başlamasıyla kıyı balıkçılarının avladıkları balıklar satılıyor.

    "Lüfer balığı 80'den 50 liraya düştü"

    İstanbul'da kıyı balıkçıları tarafından avlanan olta lüferlerin Bandırma balık halinde tanesi 50 liradan satıldığını belirten balıkçı Sezgin Acar, "İstanbul 3. köprü altında kıyı balıkçıları tarafından avlanan lüfer balıkları tezgahlarımızda satışa sunuldu. Lüferler bol olunca daha önce 80 liraya satılan lüferler bugün 50 liradan satılıyor. Çupra balığı fiyatına lüfer balığı satıyoruz. Vatandaşlarımız da lüfer balığına ilgi gösteriyor." şeklinde konuştu.

    Lüferler Marmara’da oltaya takılıyor #1


    İlginizi Çekebilir

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Fransa'dan Liverpool-Real Madrid maçı hakkında 'zafiyet' itirafı
    Dünyadan futbol

    Fransa'dan Liverpool-Real Madrid maçı hakkında 'zafiyet' itirafı

    Fransa: Şampiyonlar Ligi final maçının ertelenmesi Liverpool'un suçu
    Dünyadan futbol

    Fransa: Şampiyonlar Ligi final maçının ertelenmesi Liverpool'un suçu

    Görüş Bildir