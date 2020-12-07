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    Lufthansa, 29 bin çalışanın işine son verecek

    Alman hava yolu şirketi, salgın nedeniyle çalışanlarının bir kısmını işten çıkaracak.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2020 - 09:18
    • Güncelleme : 07.12.2020 - 11:49
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    Lufthansa, 29 bin çalışanın işine son verecek

    Koronavirüs salgınının olumsuz etkilediği hava yolu şirketlerinin başında Almanya merkezli Lufthansa geliyor.

    Berlin yönetiminin yardımıyla iflastan kurtarılan şirket, işten çıkarma yapmayı kararlaştırdı.

    ÇALIŞAN SAYISI AZALTILACAK

    Salgın nedeniyle bu yılki zararı 5.6 milyar euroya ulaşan Lufthansa, diğer hava yolu kuruluşlarının yaptığı gibi uçuşlarını azaltmak zorunda kalırken, yıl sonuna kadar 29 bin kişinin işine son vermeyi planlıyor.

    UÇAK İÇİ İKRAM FİRMASI SATILDI

    Alman basınında yer alan haberlerde, şirketin yurt dışı şubelerinde çalışan binlerce kişinin işten çıkarılacağının doğrulandığı belirtildi. Ayrıca Lufthansa'ya ait uçak içi ikram firması olan ve 7 bin 500 kişinin çalıştığı LSG'nin de satıldığı kaydedildi.

    Lufthansa, 29 bin çalışanın işine son verecek #1

    'MAAŞTA AZALMAYI KABUL EDİN' ÇAĞRISI

    İstihdamın azaltma seçeneğinin gelecek yıl da uygulanması bekleniyor.

    Mevcut durumda 109 bin kişinin çalıştığı şirkette çalışanlardan, ücretlerinde düşüşü kabul etmesi isteniyor.

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