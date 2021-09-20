Lufthansa kurtarma paketini geri ödemek için sermaye artıracak

Lufthansa Grubu, koronavirüs salgınında aldığı kamu kurtarma paketinin bir kısmını geri ödemek için sermaye artırımına gidiyor.

Koronavirüs salgını, seyahat kısıtlamalarını beraberinde getirerek ilk olarak havacılık sektörünü vurmuştu. Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu da bu olumsuz rüzgardan büyük ölçüde etkilendi.

DEVLET KURTARMA PAKETİ İLE ŞİRKETİ İFLASTAN KURTARDI

Lufthansa, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etme noktasına gelmişti. Şirket, yeniden yapılanmaya giderek, 22 binden fazla çalışanını işten çıkaracağını açıklamıştı.Alman hükümeti, Haziran 2020’de 9 milyar euroluk kurtarma paketi sağlayarak şirketi iflastan kurtarmıştı.



KAMU KURTARMA PAKETİ KULLANAN LUFTHANSA GERİ ÖDEME İÇİN ÇARE ARIYOR

Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu, koronavirüs salgınında aldığı kamu kurtarma paketinin bir kısmını geri ödemek için 2 milyar 140 milyon euroluk sermaye artırımı yapacağını duyurdu.

597.7 MİLYON EURO HİSSE İHRACI YAPILACAK

Gruptan yapılan açıklamaya göre, şirket sermayesini 2 milyar 140 milyon euro artırmak için 597 milyon 700 bin yeni hisse ihracını gerçekleştirecek.

Yatırımcılar, 22 Eylül ile 5 Ekim arasında şirketin yüzde 100 oranında bedelli sermaye artırımına katılabilecek. Sermaye artırımına katılacak yatırımcılar, her bir Lufthansa hissesi için 3,58 euro ödeyecek. 17 Eylül Cuma kapanış itibarıyla hisse fiyatının (8,21 euro) yüzde 0,56 altında bulunuyor.

KURTARMA PAKETİNİN BİR KISMI SERMAYE ARTIŞINDAN GELEN PARA İLE ÖDENECEK

Lufthansa, söz konusu sermaye artırımından gelecek parayı kurtarma paketinin bir kısmını geri ödemek için kullanacak.