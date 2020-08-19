Lufthansa, pilotlara ödemelerde kesinti kararı aldı

Alman hava yolu şirketi, pilotlara yapılan ek ödemeler ve emeklilik maaşları konusunda kesintiye gitti.

Koronavirüs salgını, havacılık sektörünü olumsuz etkiledi.

Salgın nedeniyle uçuşlar iptal olurken, gelir kaybı şirket çalışanlarına da yansıdı.

Almanya'nın ulusal hava yolu şirketi Lufthansa, pilotlara yapılan ödemelere kesinti uygulama kararı aldı.

LUFTHANSA'DAN EKONOMİK ÖNLEM

Şirketten yapılan açıklamada, kararın, kurtarma paketinin ardından maliyetleri düşürmek için kısa vadeli önlemler paketi çerçevesinde alındığı bildirildi.

Paket, 2020 yılı sonuna kadar ek ödemeler ve emeklilik maaşlarının azaltılmasını kapsıyor.

KARŞILIĞINDA İŞ GARANTİSİ

Bunun karşılığında pilotlara, gelecek yılın en az ikinci çeyreğine kadar iş garantisi verildi.

Öte yandan, bu yıl için önceden görüşülen ücret artışlarının Ocak 2021'e erteleneceği kaydedildi.

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