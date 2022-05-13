Bitcoin'in 30 bin doların altına düşmesiyle LUNA coin yüzde 99'u aşan bir değer kaybetti. Biz de bu düşüşün nedenini sizler için anlattık.

Bitcoin’in 30 bin doların altına düşmesiyle alt coinler’de de ciddi bir düşüş yaşandı. Normal şartlarda majör coin’lerde bu denli sert hareketlilik gerçekleşmezken LUNA isimli alt coin’de yaşanan ciddi düşüş, yatırımcıların adeta uykularını kaçırdı.

Öyle ki LUNA tam olarak yüzde 99’u aşan bir değer kaybı yaşadı. Hatta bazı popüler platformlar LUNA’yı delist etti.

LUNA’nın düşüşünün sebebi - İZLE



LUNA'daki düşüşün sebebi

Yani; işlem listesinden çıkardı. Peki piyasadaki en büyük 10 coin’den biri olan LUNA’nın bu düşüşünün sebebi ne; hep birlikte inceleyelim.

Öncelikle Rusya-Ukrayna savaşı, para piyasasını ciddi anlamda etkilerken coin piyasasını da es geçmedi.

LUNA’nın çöküşünde bu savaşın etkisinin dışında elbette çok daha büyük bir sebep var. Kripto para piyasasında dolarla aynı seviyede işlem gören Terra UST, Luna tarafından teminat altına alınmıştı.

Terra UST ile bağlantısı

1 Terra UST satınca 1 tane de Luna tokeni ortaya çıkıyor. 1 tane Terra UST alınca da 1 tane LUNA tokeni azalıyor. Terra UST ne kadar alım görürse Luna tokenleri de o kadar azalıyor ve fiyatı yükseliyordu.

LUNA hiçbir şeyi teminat altına almıyordu ve Terra UST büyük satışa maruz kaldı. Her Terra UST satıldıkça 1 Luna daha basıldı, satışlar hızlandı,

LUNA’lar çoğaldı, alımlar neredeyse durdu, LUNA çoğaldıkça çoğaldı ve neredeyse tamamen değersiz hale geldi. Terra UST’nin 1 dolara eşit olması da satışlarla birlikte ortadan kalktı.

Do Kwon'un hamlesi düşüşe engel olmadı

Terra ekosisteminin kurucusu Do Kwon, Bitcoin’in teminat olarak kullanılacağını açıklamıştı. Yani başka bir deyişle UST düşerse Bitcoin satarak UST’nin değerini koruyacaklarını ifade etmişti.

Bu işlem de UST 0.98 dolara düştüğünde otomatik olarak başlayacaktı ve başladı. TerraLabs Kurucu ortaklarından Do Kwon, Luna Foundation Guard sabit coin'in değerini yeniden 1 dolara yükseltebilmek için 750 milyon dolar değerinde Bitcoin satışı gerçekleştirdi, fakat beklenen yükseliş gerçekleşmedi.

Hal böyle olunca LUNA’da yaşanan yıkım, birçok yatırımcının parasının sıfırlanmasına neden oldu.

Konunun uzmanları, LUNA’nın yükselişiyle ilgili yeni bir hamlenin geleceğini bekliyor. Ancak bu hamle LUNA’yı kurtarır mı yoksa piyasadan siler mi bilinmez.

ENSONHABER / Abdullah Paçal