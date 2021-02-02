- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- Lütfi Elvan: 110 milyar liralık alacak yapılandırıldı
Lütfi Elvan: 110 milyar liralık alacak yapılandırıldı
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, “Yapılandırma kapsamında vergi dairelerimize 7 milyon 679 bin vatandaşımız başvuruda bulundu. Bu kapsamda 110 milyar liralık alacak yapılandırıldı" dedi.
- AA
- 02.02.2021 - 13:26
- Güncelleme : 02.02.2021 - 13:50
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamındaki başvuru sonuçlarını açıkladı.
Yapılandırma kapsamında vergi dairelerine 7 milyon 679 bin vatandaşın başvuruda bulunduğunu belirten Elvan, “Bu kapsamda 110 milyar liralık alacak yapılandırıldı. Yapılandırılan alacaklara karşılık şu ana kadar 4,1 milyar lira tahsil edildi.” dedi.
1 ŞUBAT’TA SONA ERDİ
Emek harcayanlara teşekkür eden Bakan Elvan, “17 Kasım 2020’de başlayıp, 1 Şubat 2021’de sona eren yapılandırmaya yoğun ilgi gösteren vatandaşlarımıza ve bu süre zarfında büyük emek harcayan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” değerlendirmelerinde bulundu.