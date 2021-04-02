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- Lütfi Elvan, AB üyesi büyükelçilere ekonomi reformlarını anlattı
Lütfi Elvan, AB üyesi büyükelçilere ekonomi reformlarını anlattı
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, AB üyesi ülkelerin büyükelçilerine "Türkiye'nin ekonomi reformlarında ne denli kararlı olduğunu paylaşacağız" dedi.
- AA
- 02.04.2021 - 18:40
Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda Bakan Elvan, büyükelçilere Türkiye ekonomisinin genel görünümü hakkında da bilgi verdi.
"TÜRKİYE'NİN EKONOMİ REFORMLARINDA NE DENLİ KARARLI OLDUĞUNU PAYLAŞACAĞIZ"
Bakan Elvan, burada yaptığı konuşmasında "Türkiye'nin ekonomi reformlarını hayata geçirme konusunda ne denli kararlı olduğunu tüm muhataplarımızla paylaşacağız." dedi.