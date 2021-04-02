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Lütfi Elvan, AB üyesi büyükelçilere ekonomi reformlarını anlattı

Lütfi Elvan, AB üyesi büyükelçilere ekonomi reformlarını anlattı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, AB üyesi ülkelerin büyükelçilerine "Türkiye'nin ekonomi reformlarında ne denli kararlı olduğunu paylaşacağız" dedi.