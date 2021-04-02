Lütfi Elvan, AB'li büyükelçilerle buluşacak

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, AB'li büyükelçilere ekonomi reformları hakkında bilgi verecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay açıkladığı Ekonomi Reform Paketi, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan tarafından Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçilerine anlatılacak.

Bakan Elvan, Türkiye ekonomisini güçlendirecek adımlarla ilgili bugün saat 15.30'da AB'li büyükelçilerle bir araya gelecek.

AB BÜYÜKELÇİLERİNE REFORM SUNUMU

Elvan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantıda büyükelçilere "ekonomi reformları"na ilişkin sunum yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanı, ayrıca Türkiye ekonomisinin genel görünümü hakkında AB büyükelçilerine bilgi verecek ve soruları cevaplayacak.