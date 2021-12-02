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    Lütfi Elvan döneminde doların seyri nasıl oldu

    Lütfi Elvan döneminde doların seyri nasıl oldu

    Lütfi Elvan'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine geldiğinde dolar ne kadardı, bugün ne kadar..
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2021 - 01:05
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 01:13
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı kararla, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda görev değişimi gerçekleştirildi.

    Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, görevden affını isteyen Lütfi Elvan'ın yerine yardımcısı Nureddin Nebati atandı.

    LÜTFİ ELVAN DÖNEMİNDE DOLAR'IN SEYRİ

    Lütfi Elvan'ın göreve geldiği 10 Kasım 2020'de, serbest piyasada 8,1820 TL'den  alınan dolar, 8,1840 liradan satılıyordu. Bugün ise 1 dolar 13,33 Türk Lirası'ndan işlem görüyor.

    Lütfi Elvan döneminde doların seyri nasıl oldu #1

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