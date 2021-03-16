Lütfi Elvan: Ekonomi Reform Paketi takvimi, salı günü açıklanacak

Reform Takvimi'nin en geç salı günü açıklanacağını söyleyen Bakan Elvan, basit usule tabi olan esnafın vergi muafiyetinin kalıcı olacağını söyledi.

Anadolu Ajansı'nın Editör Masası'na konuk olan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ekonomi Reform Paketi'ne ilişkin merak edilenleri yanıtladı.

Program takvimine yönelik gelen soruya yanıt veren Bakan Elvan, "Biliyorsunuz biz bu konuda son derece deneyimliyiz." ifadeleriyle cümlesine başladı.

Takvimsiz bir programın elbette olamayacağına dikkat çeken Elvan, paket takviminin hazırlandığını söyledi.

EN GEÇ HAFTAYA SALI AÇIKLANACAK

Takvim kapsamını belirten Elvan, takvimin en geç önümüzdeki hafta salı günü açıklanacağını söyledi.

Elvan, konuya ilişkin açıklamasında, "Ne var takvimimizde? Sorumlu kuruluş kimdir? İlgili kuruluşlar kimlerdir? Ne kadarlık sürede eylem tamamlanacak? Bunların hepsini kapsamlı olarak en geç önümüzdeki hafta salı günü sizlerle paylaşacağız. Aslında planımız cuma günü ama biraz daha ihtiyatlı olma adına en geç önümüzdeki hafta bu eylem takvimimizi kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

GELİR VERGİSİ MUAFİYETİNDE KALICI UYGULAMA

Basit usule tabi olan esnafa 2021 yılı itibariyle uygulanmaya başlanacak olan vergi muafiyeti uygulamasının bu yıldan itibaren kalıcı uygulamaya geçeceğini söyleyen Bakan Elvan, "İstisna uygulamamız 2021 yılı kazançlarıyla başlayacak ve kalıcı olarak uygulanacak." açıklamalarında bulundu.

"3 AYDA BİR REFORM TAKİP TOPLANTISI DÜZENLENECEK"

Bakan Elvan, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

Sn. Cumhurbaşkanımız da değindi. Her 3 ayda bir Reform Takip Toplantıları'yla programın uygulama başarısını da değerlendirerek kamuoyunun takdirine sunacağız.

Sadece birkaç bakanlığımızın teyit etmesi gereken husus var. Takvim çerçevesinde hazırlanan tüm bakanlıklarımız, ilgili kuruluşlarımız yer alacaklar. Ortak akılla biz bu düzenlemeleri gerçekleştireceğiz.

KAMU FİLO YÖNETİM SİSTEMİ

Kamu Filo Yönetim Sistemi'ni geliştiriyoruz. Kamu taşıtlarının tedariki, kullanımı, tasfiyesinde etkinlik ve verimliliği artıracağız.

Kamuda taşıt bazlı envanter ve maliyet bilgisi düzenli kayıt altına alınacak, taşıt edinimi ihtiyaç analizlerine dayandırılacak.

Taşıtlarda hizmetlere göre standardizasyon sağlanacak, satın alma ve kiralama toplu tedarik edilecek, ortak taşıt alma sistemi geliştirilecek.

SERTİFİKASYON SİSTEMİ

(Kamu ihaleleri) Sertifikasyon sistemi getiriyoruz. Firmaların liyakat ve yetkinliklerini belirleyen kriterler kamuoyuyla paylaşılacak.

Sertifikasyon sistemi getiriyoruz. Firmaların liyakat ve yetkinlik kritlerleri kamuoyuyla paylaşılacak. Örneği Sağlık Bakanlığı kanla ilgili test hizmeti almak istiyor. İhaleden çok önce kriterler belirlenecek. Kamuoyuyla paylaşılacak.

Test hizmeti vermek isteyen firmalar, bu kriterlere uygun olarak başvuru yapacak. Eğer eksiklikleri yoksa, kriterlere tam uyum sağlanmışsa bu firma, sertifikasyon sistemine dahil edilecek.

YATIRIMCI GÜVENİ

Ulusal ve uluslararası yatırımcılar açısında ön görülebilirlik ve şeffaflık önemli. Bu konuda hassasiyetimizi sürdüreceğiz.

MÜKELLEFLERİN BORÇ ÖDEMESİNDE KURUM DEĞİŞİKLİĞİ

Mükelleflerin ödemeleri gereken vergileri süresinde ödemediğinde vergi dairelerince takip ve tahsil işlemlerine başvuruluyor. Bir vatandaş düşünün, vergi ve SGK prim borcu var. Bu vatandaş bir taraftan vergi dairesine bir taraftan SGK'ya gidiyor. Her iki kurum da eleman tahsis ediyor. Vatandaşa eziyet etmemek açısından tek uygulamayla hem personel tasarrufu hem de memnuniyet artırmış oluruz.

REKABETÇİ PİYASA

Rekabetçi piyasa mekanizmasına müdahale etmemiz söz konusu değil. Fiyatlardaki aşırı oynaklıkların kök sebebine inilecek.

Fiyat İstikrarı Komitesi ile enflasyonla mücadelede tüm tarafları aynı masada topluyoruz.

Enflasyonla mücadelede para politikaları, mali ve yapısal politikaların bir arada olduğu bütüncül bir bakış açısına gerek duyuluyor.

BANKALARDA KREDİ DÜZENLEMELERİ

Yakın izlemedeki kredilerin 387 buçuk milyar. Bu oanlar son derece yönetilebilir düzeyde. Türkiye'deki bankaların sorunlu kredilere ayırmış olduğu karşılıkla Avrupa'daki bankaları kıyasladığımızda Türkiye'nin durumu daha iyi. Pandemi nedeniyle gecikmeler olabilir. Bankacılık sektörünün aktif kalitesinin artırılmasını son derece önemsiyoruz. Kredi Yaşam Döngüsü'nü hayata geçireceğiz. Menkul kıymetleştirmeyi aynı amaç için kullanacağız.

Bankalarda tahsili gecikmiş alacak çözümleme birimleri oluşturulmasını arz ediyoruz. Bir firma ödeme güçlüğü çekebilir ama ihracat potansiyeli yüksektir. Mesela bu şirketin yok olmasını istemeyiz."