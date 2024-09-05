M çiçeği virüsü borsada ilaç şirketlerine kazandırdı M çiçeği virüsü bütün dünyayı tedirgin ederken, bu virüse karşı ilaç geliştiren şirketlerin borsadaki hisseleri ise değerini artırdı. Aynı virüs, hava yolu şirketlerinin hisselerinde ise düşüşe neden oldu.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), M çiçeği virüsünün "uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğunu" açıkladı.

M çiçeği virüsünün (Mpox) Afrika ve diğer bölgelerde daha fazla yayılma potansiyeli, dünya çapında endişeye sebep olurken, şirketlerin hisseleri de bu durumdan etkilendi.

Ağustosta borsalarda ilaç, tıbbi teknoloji ve biyofarmasötik şirketleri kazandı.

Geçen ay Japon tıbbi malzeme şirketi Japon Precision System Science'ın hisseleri yüzde 67,1, Danimarkalı şirket Bavarian Nordic'in hisseleri yüzde 43,4 değer kazandı.

22 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI YİTİRDİ

Virüs nedeniyle 13 Afrika Birliği (AfB) üyesi ülkede toplam 22 binden fazla kişi hayatını kaybederken, hastalık Filipinler, Tayvan, Tayland, İsveç, Avustralya ve Pakistan'da da görüldü.

HAVA YOLU ŞİRKETLERİ KAYBETTİ

Analistler, virüsün koronavirüs gibi küresel çapta yayılabileceğine yönelik öngörülerin, seyahat, turizm, taşımacılık gibi alanları olumsuz etkileyebileceği endişelerini artırmasıyla hava yolu şirketlerinin hisselerinin geçen ay genel anlamda düşüş kaydettiğini söyledi.

JAPON PRECİSİON SYSTEM SCİENCE CO İLE DANİMARKALI ŞİRKET BAVARİAN NORDİC'İN HİSSELERİ DİKKATİ ÇEKTİ

Geçen ay Japon tıbbi malzeme şirketi Japon Precision System Science'ın hisseleri yüzde 67,1, Danimarkalı şirket Bavarian Nordic'in hisseleri de yüzde 43,4 değer kazandı.

AB VE İNGİLTERE'DE ONAYLI TEK M ÇİÇEĞİ AŞISI

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun internet sitesinde de Bavarian Nordic'in ürettiği "MVA-BN" veya "Modifiye Aşı Ankara-Bavarian Nordic", AB ve İngiltere'de onaylı tek M çiçeği aşısı olduğu ifade ediliyor.

Aşının, ABD ve İsviçre'de JYNNEOS, Kanada'da IMVAMUNE ismiyle pazarlandığı belirtiliyor. Aşı, 18 yaş ve üstü kişiler için kullanılabiliyor.

BORSADA KAZANAN İLAÇ ŞİRKETLERİ

Borsalarda, İngiliz ilaç şirketi GlaxoSmithKline yüzde 9,6, merkezi İsviçre'de bulunan ilaç üreticisi Novartis yüzde 8,4, Fransa merkezli ilaç şirketi Sanofi yüzde 7,3, ABD merkezli ilaç ve tıbbi teknoloji şirketi Johnson & Johnson yüzde 5,1, ABD merkezli Merck & Co yüzde 4,7, Çin merkezli Shanghai ZJ Bio-Tech Co yüzde 4,5, ABD merkezli biyofarmasötik şirketi Gilead Sciences yüzde 3,9, Almanya merkezli Bayer yüzde 1,3, İsviçre merkezli Roche yüzde 0,5 kazandırdı.

Yatırımcısına, Çinli Sinopharm Group yüzde 1, ABD merkezli ilaç şirketleri Pfizer yüzde 5, Emergent Biosolutions da yüzde 34,6 kaybettirdi.

CHİNA SOUTHERN AİRLİNES'IN HİSSELERİ YÜZDE 3,5'TEN FAZLA DÜŞÜŞ KAYDETTİ

Küresel hava yolu şirketlerinin ağustos ayı hisse performanslarına bakıldığında ise yatırımcısına Çinli China Southern Airlines yüzde 3,7, Kanadalı Air Canada yüzde 3, ABD'li United Airlines yüzde 3, Güney Koreli Jeju Air yüzde 1,2, ABD merkezli Delta Airlines yüzde 1,2, Japon Japan Airlines yüzde 0,3, diğer ABD'li şirket American Airlines yüzde 0,2 kaybettirdi.

FRANSIZ AİR FRANCE

Fransız Air France'ın hisselerinde ise yatay bir seyir görüldü.

LUFTHANSA

Öte yandan Alman Lufthansanın hisseleri yüzde 1,6, Avustralyalı Qantas'ın hisseleri yüzde 3,9, ABD'li Southwest Airlinesın hisseleri yüzde 7,3 arttı.

ŞİRKET AĞUSTOS AYI HİSSE PERFORMANSI

Dünyanın önde gelen ilaç, tıbbi teknoloji ve biyofarmasötik ve hava yolu şirketlerinin ağustos ayı hisse performansları şöyle:

İLAÇ ŞİRKETLERİ

Precision System Science Co: Yüzde +67,1

Bavarian Nordic: Yüzde +43,4

GlaxoSmithKline: Yüzde +9,6

Novartis: Yüzde +8,4

Sanofi: Yüzde +7,3

Johnson & Johnson: Yüzde +5,1

Merck & Co: Yüzde +4,7

Shanghai ZJ Bio-Tech Co: Yüzde +4,5

Gilead Sciences: Yüzde +3,9

Bayer: Yüzde +1,3

Roche: Yüzde +0,5

Sinopharm Group: Yüzde -1

Pfizer: Yüzde -5

Emergent Biosolutions: Yüzde -34,6

HAVAYOLU ŞİRKETLERİ

Southwest Airlines: Yüzde +7,3

Qantas: Yüzde +3,9

Lufthansa: Yüzde +1,6

Air France: Yüzde 0

American Airlines: Yüzde -0,2

Japan Airlines: Yüzde -0,3

Delta Airlines: Yüzde -1,2

Jeju Air: Yüzde -1,2

United Airlines: Yüzde -3

Air Canada: Yüzde -3

China Southern Airlines: Yüzde -3,7

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)