Maaş artışları enflasyon farkının üzerinde gerçekleşti Temmuz ayı çalışanların ve emeklilerinin maaşları zamlandı. 2024 yılının ilk ayına kadar sürecek bu artış oranlarını toplu bir şekilde gözler önüne sermek istedik.

Özel Haber

Enflasyonun artması, koronavirüs salgının kısıtlamalarından doğan olumsuzluklar ve Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesi ekonomiyi dara soktu.

Vatandaşların alım gücü azaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki ekonomi yönetimi maaşları belirli bir seviyenin üzerine çıkartarak, vatandaşı enflasyona yendirmeyeceklerini açıkladı.

Zamların belirleneceği dönemde enflasyon farkı yüzde 19,77 oldu.

Söz verildiği gibi milyonlarca kişinin maaşı bu oranın üzerinde arttırıldı.

Bugün gelinen noktada asgari ücretliden, emekliye, memurdan, işçiye tüm zamlar belli oldu.

Kamu işçilerine yüzde 45 zam

Yaklaşık 700 bin kamu işçisinin 2023-2024 dönemindeki zam oranı belirlendi. İşçilere refah payı da dahil yüzde 45 zam yapılarak, en düşük aylık 15 bin liraya çıkarıldı.

Buna ek olarak kamudaki iş primi ödemesi bulunmayan işçilere yüzde 4 ile yüzde 6 arasında prim ödemesi uygulamasını da bu sözleşmeyle geldi.

Gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilerin çıplak ücretlerine yüzde 10’luk ilave yapıldı.

Gece çalışanların ücretlerinin yüzde 8 ilave zamlı ödenmesine karar verildi.

Asgari ücretliye yüzde 34 zam

Asgari ücret yüzde 34'lük bir zamla 11 bin 402 liraya çıkarıldı.

Ayrıca işverene verilen destekler de 400 liradan 500 liraya çıkartıldı.

Asgari ücret zammı ile işsizlik maaşı, kıdem tazminatı tavanı, stajyer maaşları değişiklikler yaşandı.

En düşük memur maaşı zammı yüzde 86

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, en düşük memur maaşının net 22 bin lira olacağının müjdesini vermişti.

Memurların toplu sözleşmeden aldığı enflasyon farkı haziran enflasyonuyla ortaya çıktı. Memurlar için yüzde 17,55'lik zam oluştu. Ardından bu zamma ek olarak seyyanen 8 bin 77 lira zam eklendi.

En düşük memur maaşı temmuzda 22 bin 17 liraya çıktı. Artış oranı yüzde 86'yı buldu.

Ortalama memur maaşı da yüzde 74 ile 25 bin 15 liraya çıktı.

Memur maaşı ile birlikte ihbar kıdem tazminatı da arttı.

Emeklilere zam yüzde 25 oldu

SGK yani işçi, Bağ-Kur yani kendi iş yeri sahibi olanların ve memur emeklilerinin zam oranı enflasyon farkı olan 19,77'nin üzerine çıkartılarak yüzde 25 oldu.

Öte yandan, en düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira taban olarak belirlendi.

Yaşlı aylığı ve engelli maaşı artırıldı

Yaşlılık aylığı 1.997 liradan, 2 bin 348 liraya çıkartıldı. Engelli aylığı da 1.594 liradan 1.874 liraya yükseltildi. Yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı ise 2 bin 811 liraya yükseltildi.

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