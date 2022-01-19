Maaşlara ek zam kararı bekleniyor

Mecliste bugün, Kur Korumalı TL mevduat hesabı düzenlemesi de dahil önemli maddeler görüşürken, emeklilere ek zammın ise resmiyet kazanması bekleniyor.

TBMM genel kurulunda, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

15 OCAK MAAŞLARINA YANSIMAYAN ÖDEMELER GECİKMELİ DE ALSA HESAPLARA YATIRILACAK

Daha önce bir araya gelinmiş ve yeterli sayı bulunmadığı için karar çıkıp Resmi Gazete’de yayınlanamamıştı. Ek zamlar ve 2 bin 500 liradan az verilen maaş farkları 15 Ocak'ta verilen maaşlara yansıyamadı.

Bugün kararın resmiyete kavuşması bekleniyor. Fark ödemelerinin de bir sonraki maaşı beklemeden yapılacağı konuşulanlar arasında yer alıyor.

MEMUR VE EMEKLİLERE 2,5 PUANLIK EK ZAM GELİYOR

TBMM genel kurulunda karar bağlanacak düzenlemedeki en önemli başlık, memur ve emeklilere 2,5 puanlık ek zam. Ek zamla birlikte memurlar ve emeklileri ocak ayında yüzde 30,95 zam almış olacak.

EN DÜŞÜK SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI 2.500 LİRA OLACAK

Ayrıca en düşük SGK ve Bağ-Kur emekli aylığı da 2 bin 500 liraya çıkartılacak.