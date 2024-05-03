Maaşlara yansıyacak 4 aylık enflasyon farkı netleşti TÜİK'in nisan ayı enflasyon oranını açıklaması ile birlikte emekli ve memurun zam oranı şekillenmeye başladı. Nisan enflasyonuyla birlikte maaşlara yansıyacak 4 aylık enflasyon farkı belli oldu.

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı enflasyon oranını açıkladı.

Enflasyon nisanda; aylık bazda yüzde 3,18, yıllık bazda yüzde 69,80 oldu.

Milyonlarca vatandaş, yılda iki kez enflasyon farklına göre maaş zammı alıyor.

TÜİK'in nisan ayı enflasyon oranını açıklaması ile birlikte emekli ve memurun zam oranı şekillenmeye başladı.

Böylece 4 aylık enflasyon farkı gün yüzüne çıktı.

Temmuz zammı yavaş yavaş netleşiyor.

Maaş zam farkı yüzde 18'i geçti

Ocak ayında özellikle maaş artışlarının etkisiyle yüzde 6,70 olarak gerçekleşen enflasyon, şubat ayında yüzde 4,53, mart ayında ise yüzde 3,16 olarak açıklandı. Nisan ayında ise bu rakam yüzde 3,18 oldu. Bu verilere göre, 4 aylık enflasyon rakamı da yüzde 18,72 olarak hesaplandı.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri

Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayı için yüzde 18,72 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Memur ve memur emeklileri

Memur ve memur emeklilerin alacağı zam için enflasyon farkı olan yüzde 18,72 olarak netleşti. Ayrıca bu kesimin toplu sözleşmeden doğan farkı da maaşlarına yansıyacak. Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak.

İki aylık enflasyon oranı bekleniyor

Temmuz maaşına yansıyacak enflasyon farkının netleşmesi için iki ay daha var Maaşların netleşmesi için mayıs ve haziran enflasyon farklarının da netleşmesi bekleniyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)