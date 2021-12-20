Maaşların asgari ücrete kadar olan kısmı vergiden muaf olacak

Maaşların asgari ücrete kadar olan kısmı vergiden muaf olacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Memur dahil tüm çalışanların maaş ve ücretlerinin brüt asgari ücrete kadar olan kısmı vergiden muaf olacak" dedi.

Asgari ücret 2022 için net 4.253 TL, brüt 5.004 TL’ye çıkarılırken, her yıl gündeme gelen asgari ücretin vergi dışı bırakılması talebinin tüm işçileri kapsayacak şekilde hayata geçirileceği belirtilmişti.

İSTİSNA TÜM ÇALIŞANLARI KAPSAYACAK

Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasına ilişkin kanun teklifi TBMM'deki görüşmeleri sırasında, istisnanın tüm çalışanlara genişletilmesine karar verildi.

Konuyla ilgili TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, ücretlilere vergi muafiyeti tasarısıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

MAAŞLARIN ASGARİ ÜCRETE KADAR OLAN KISMI VERGİDEN MUAF

"Tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak. Vergi İstisnası 18,5 milyon işçi ve memuru kapsayacak. Toplam maliyeti 37 milyar 600 milyon TL olacak."