MacKenzie Scott, 286 kuruluşa 2.7 milyar dolar bağışladı

Bezos'un eski eşi, temelli kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve ırk eşitliğine odaklanan organizasyonlara bağış yaptı.

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos ve bir dönem eşi olan yazar MacKenzie Scott, 2019'da evliliklerini bitirme kararı almış, Bezos boşanma tazminatı olarak Scott'a 38 milyar dolar değerinde Amazon hissesi vermişti.

Dünyanın en pahalı boşanması olarak tarihe geçen kararın ardından fen bilgisi öğretmeni Dan Jewett ile evlenen Scott, bağış yaptığını duyurdu.

286 KURULUŞA 2.7 MİLYAR DOLAR

Axios'un haberine göre, 51 yaşındaki Scott, 286 farklı kuruluşa 2.7 milyar dolar bağışladı.

Bu kuruluşlar arasında toplum temelli kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve ırk eşitliğine odaklanan organizasyonlar bulunuyor.

"SERVETİ DAĞITMAYA ÇALIŞIYORUZ"

MacKenzie Scott, 2020'de 500 kuruluşa yaklaşık 6 milyar bağışta bulunmuştu.

Jeff Bezos'un eski eşi, "Ben, Dan, araştırmacılardan, yöneticilerden ve danışmanlardan oluşan bir grup, değişime ihtiyaç duyan sistemlerin sağladığı bir serveti dağıtmaya çalışıyoruz.

Eşitsizliklere karşı mücadele eden insanlar, yarattıkları değişimle ilgili hikayelerde merkezi sahneyi hak ediyor." dedi