Madde madde Bayram alışverişinde dikkat edilecekler

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Ağaoğlu, tüketicinin görevlerini, bayram alışverişinde dikkat edilecekleri ve fahiş fiyatların önüne geçmek için alınacak önlemleri anlattı.

Ramazan Bayramı yaklaşırken hazırlıklar da başladı. Giyimden şekerlemelere kadar alışverişteki tuzakları ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, 5 maddede sıraladı.

Ağaoğlu’na göre fiyatları artıran oyunlardan korunmak için tüketicilerin bilinçli olması şart. Aydın Ağaoğlu, daha sağlıklı alışveriş yapmak ve fiyat artışlarından korunmak için tüketicilerin nasıl olması gerektiğini özetledi.

Tüketiciye düşen görevler:

Bilinçli olmalıyız.

Dikkatli olmalıyız.

Bilgilenmeliyiz.

İsraf yapmamalıyız. Kemer sıkmalıyız.

Tasarruf yapmalıyız.

Çok çalışmalıyız.

Yalancı indirimler, Ticaret Bakanlığı’na ve Reklam Kuruluna şikayet edilmeli. Karşılığında ciddi yaptırım ve ağır para cezası var.

Bayram öncesi tüketicilere tavsiyeler

Bayram alışverişinde dikkat edilecekler:

Bayram alışverişinde ihtiyacımızın dışında ürün almayacağız. İhtiyaç listesi yaparak alışverişe çıkacağız. Listenin dışında ürün almayacağız.

Borçlanmadan ürünleri almalıyız. Bunu kredi kartını evde bırakarak yapabiliriz. Çünkü yanımızda kredi kartı olunca alışveriş yapmak kolay hale geliyor.

Yalancı indirimlere karşı dikkatli olalım. Alınmak istenen ürünün fiyatı takip edilmeli ve indirimin gerçek olup olmadığı belirlenmeli.

"Kapatıyoruz" deyip indirim yapan ancak 3 yıl kapatmayan yerlere temkinli yaklaşalım.

Piyasadaki sahte ürün ve paralarla ilgili dikkatli olalım. Her ürünün sahtesi çıktı. Çok satılan ürünlerin hemen sahtesi yapılıyor. Tuvalet kağıtları da bunlardan biri. 3 katlı tuvalet kağıdı diye aynı fiyata 2 katlı ürün alıyorsanız aldatılıyorsunuz demektir.

Fahiş fiyatın önüne geçilmesi için yapılacaklar: