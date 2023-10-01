Made in Russia forumu Türk şirketlerini bekliyor Moskova’da düzenlenecek Rusya’nın en büyük uluslararası ihracat forumu “Made in Russia”ya Türk şirketlerinin katılması gündemde.

AA

Made in Russia forumu 19-20 Ekim’de Moskova’da düzenlenecek.

Rusya İhracat Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, uluslararası ticarete yönelik çok sayıda konunun forumda ele alınacağı bilgisine yer verildi.

Made in Russia’nın, Rusya’nın en büyük uluslararası ihracat forumu olduğuna işaret edilen açıklamada, foruma ülkenin yanı sıra uluslararası büyük ve orta ölçekli çok sayıda şirketin katılacağı belirtildi.

Türk şirketlerin katılım göstermesi bekleniyor

Açıklamada, Türk şirketlerinin de katılım göstermesinin beklendiği ayrıca kaydedildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)