Made in Russia forumu Türk şirketlerini bekliyor

AA
Made in Russia forumu 19-20 Ekim’de Moskova’da düzenlenecek.
Rusya İhracat Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, uluslararası ticarete yönelik çok sayıda konunun forumda ele alınacağı bilgisine yer verildi.
Made in Russia’nın, Rusya’nın en büyük uluslararası ihracat forumu olduğuna işaret edilen açıklamada, foruma ülkenin yanı sıra uluslararası büyük ve orta ölçekli çok sayıda şirketin katılacağı belirtildi.
Türk şirketlerin katılım göstermesi bekleniyor
Açıklamada, Türk şirketlerinin de katılım göstermesinin beklendiği ayrıca kaydedildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)