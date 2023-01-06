Maden sektörü bir yılda 6,5 milyar dolarlık ihracat yaptı

Maden sektörü bir yılda 6,5 milyar dolarlık ihracat yaptı

Türkiye'nin maden ihracatı 2022'de, önceki yıla göre yüzde 9,13'lük artış yaşadı.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), 2022'ye ait ihracat rakamlarını değerlendirdi.

İMİB'e göre, Türkiye'nin maden ihracatı 2022'de, önceki yıla göre yüzde 9,13'lük artışla 6 milyar 469 milyon dolara yükseldi.

Metalik cevherler ihracatta ilk sırada

Maden sektöründe en yüksek dış satım 2 milyar 172 milyon dolarla metalik cevherler ürün grubundan geldi.

İkinciliği 2,1 milyar dolarla doğal taşlar, üçüncülüğü 1,36 milyar dolarla endüstriyel mineraller aldı.

En fazla ihracat Çin'e

Geçen yıl maden sektörünün en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında başı 1,4 milyar dolarla Çin çekerken, ABD 630 milyon dolarla ikinci, Bulgaristan 386 milyon dolarla üçüncü oldu.

İMİB Başkanı Rüstem Çetinkaya, ABD'de ve AB'deki resesyon, Çin'deki koronavirüs salgınının etkilerinin devam etmesi nedeniyle 2022 başındaki hedeflerine ulaşamadıklarını bildirdi.

"2023'ün ilk 6 ayında ihracatımızın çok artmasını beklemiyoruz"

Maden sektörünün yine de yüzde 9,13'lük ihracat artışını yakalamayı başardığını aktaran Çetinkaya, "Gelecek yıl için de benzer durumlarla karşı karşıyayız. 2023'ün ilk 6 ayında ihracatımızın çok artmasını beklemiyoruz. Eğer söz konusu şartlarda bir değişim olmazsa 2023 ihracatının 2022 yılının gerisinde olacağını tahmin ediyoruz. 2023'ün ikinci 6 ayından sonra dünyada yaşanan gelişmeler farklılaşırsa, ihracatta 2022 ile aynı seviyeleri yakalayabilir ya da bir miktar yukarı çıkabiliriz." yorumunu yaptı.

Fuarlar

AA'nın haberine göre, İMİB olarak; ihracatı geliştirmek ve yeni pazarlar yaratmak için ticaret heyetlerine ağırlık vereceklerine değinen Çetinkaya, şu açıklamalarda bulundu:

"Her ne kadar ana pazarlarımız olan Çin ve AB pazarlarında oluşacak açığı diğer pazarlarla kapatma şansımız olmasa da ticaret heyeti programlarıyla ihracatçılarımıza destek olmaya çalışacağız. Durmak gibi bir niyetimiz yok. İMİB'in 2023'te düzenleyeceği ilk Türk Doğal Taşları Sektörel Ticaret Heyeti programı 21-27 Ocak'ta Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek. Şubatta program ise Vietnam'da yapılacak."