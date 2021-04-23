Maden sektöründe ilk çeyrek ihracatı yüzde 29,9 arttı

Türk maden sektörü, ihracatta artan başarısını sürdürüp 2021 yılını 6 milyar doları aşkın dış satımla kapatmayı hedefledi.

Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği Başkanı Erol Efendioğlu, yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 29,9 artışla 1 milyar 215 milyon dolar tutarında ihracat yapan sektörün hedefleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Efendioğlu, 2020'nin madencilik sektörü bakımından çok verimli geçtiğini, doğal taş ve diğer maden üreticileri için iyi bir sezon olduğunu söyledi.

“BLOK ÜRÜNDE İHRACATIMIZ ÇOĞUNLUKLA ÇİN VE HİNDİSTAN ÜZERİNE”

İlk çeyrek ihracat rakamlarının kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Efendioğlu, şöyle konuştu:

"Pandemi bizi daha çok yeni pazar arayışına yöneltti. Blok üründe ihracatımız çoğunlukla Çin ve Hindistan üzerineydi. Kesilmiş üründe de Avrupa ve ABD ağırlıklıydı ama pandemiyle beraber Japonya, Arjantin, Uruguay ve Meksika gibi yeni pazarlara girdik. Doğal taş sektörü bunda çok başarılı oldu. Birçok yeni ülkeye açıldık ve bağlantılarımız oldu. Bu açıdan 2020 bizim açımızdan verimli oldu."

SEKTÖR, BLOK MERMERDE İTALYANLARIN ÖNÜNE GEÇTİ

Efendioğlu, işlenmiş mermer üretiminde bu işin lideri konumunda bulunan İtalya ile başa baş rekabet edebilecek konuma geldiklerine dikkati çekti.

Yunanistan'ın ise mermer işleme teknolojisi açısından Türk maden sektörünün gerisinde kaldığını belirten Efendioğlu, "Bilhassa işlenmiş ürün geliştirmeye çok gayret ediyoruz. İşlenmiş ürünü daha fazla satma gayreti içindeyiz. Bu konuda da başarılı oluyoruz." dedi.

Erol Efendioğlu, işlenmiş ürün miktarının, blok satışın önüne geçtiğini söyledi.

“BLOK PAZARLARINI KAZANMAK İÇİN 20 YIL MÜCADELE VERDİK”

Hedeflerinin, ülkenin madenlerini işleyerek satmak olduğunu vurgulayan Efendioğlu, "Ama burada kazandığımız blok pazarlarını da İtalyanlara kaptırmayı düşünmüyoruz. Çünkü bunu kazanmak için 20 yıl mücadele verdik, başarılı olup İtalyanların önüne geçtik." ifadelerini kullandı.