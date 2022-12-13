Maden sektöründen 5,9 milyar dolarlık ihracat

İMİB, sektörün ihracatını gözler önüne serdi. İhracatta geçen yıl yakalanan ivme, 2022’nin ilk 11 ayında da devam etti.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), maden sektörünün yılın ilk 11 ayındaki ihracatının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,23’lük artışla 5,9 milyar dolar olduğunu bildirdi.

11 aydaki ihracat yüzde 14 arttı

Türkiye’nin ocak-kasım dönemi ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artışla 231 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde maden sektörünün ihracatında da yüzde 10,23’lük yükseliş yaşandı.

Maden sektörünün ihracatında ürün grubu bazında, 1 milyar 998 milyon dolarla metalik cevherler ilk sırada, 1 milyar 928 milyon dolarla doğal taşlar ikinci sırada, 1 milyar 257 milyon dolarlık ihracatla endüstriyel mineraller üçüncü sırada yer aldı.

Çin, ABD ve Bulgaristan öne çıktı

İMİB'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu dönemde en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke Çin, ABD ve Bulgaristan oldu. Bulgaristan’a ihracat yüzde 55,98, İtalya’ya ihracat yüzde 50,91, Hindistan’a ihracat ise yüzde 23,79 arttı.

11 ayda en çok ihracat 1,2 milyar dolarla Çin'e

11 aylık dönemde metalik cevherlerde yüzde 2,03, doğal taşlarda yüzde 0,04, endüstriyel minerallerde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,58’lik artış yaşandı. 11 aylık dönemde maden sektörünün en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkeler sıralamasında 1,2 milyar dolarlık ihracatla Çin ilk sırada yer aldı.

"Gelecekte madenlere daha çok ihtiyaç duyulacak"

AA'nın haberine göre, açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Hacıalioğlu, 11 aylık dönemde ihracattaki artışın devam ettiğini belirterek, "Gelecekte madenlere daha çok ihtiyaç duyulacak. Madencilik ürünleri tüm dünyayı yakından ilgilendiriyor. Buradan yola çıkarak Türkiye’nin dünya pazarından daha fazla pay almasını amaçlıyoruz. Maden sektörünün toplam ihracatı 2022 sonunda geçen yılı geride bırakacak. Ancak bu yükseliş bizim için yeterli değil. Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak 2023 yılında ihracatımızı daha hızlı artırmayı, ülkemize daha fazla katkı sunmayı amaçlıyoruz."