Madenci ailelerine mali destek paketi hazırlanıyor

Amasra'daki maden faciasında hayatlarını kaybeden 41 madencinin ailesine destek için “yasal düzenleme” hazırlığı yapılıyor. Yaşamını yitiren madenciler kıdemine bakılmaksızın emekli sayılacak.

Bartın'da yaşanan maden faciasında hayatını yitiren madenciler kıdemine bakılmaksızın emekli sayılacak ve maaşları ailelerine bağlanacak. İlgili maddenin torba yasaya eklenmesi bekleniyor.

Mali destek talimatı verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleşen AK Parti Merkez ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, Amasra’daki maden faciasında ölen işçilerin ailelerine mali destek için talimat verdi.

"Maden şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur"

Bugün de AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, madende hayatlarını yitirenlerin ailelerinin kendilerinin emaneti olarak gördüklerini ve gereken destekleri yapacaklarını açıkladı. Erdoğan, daha önce de "Maden şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak bu devletin ve onun en yüksek temsilcisi olarak bizim boynumuzun borcudur." demişti.

Yasal altyapı için komisyon kuruldu

Yaşamını yitiren işçilerin ailelerine yönelik “mali destek paketi” ve kalıcı maaş bağlanmasına dönük yasal düzenlemeye alt yapı hazırlanması için bir komisyon kurulması ve komisyonda AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile Genel Başkan Yardımcıları Jülide Sarıeroğlu ile Vedat Demiröz yer alacağı açıklandı.

Kalıcı iş kazası nedeniyle ölüm maaşı bağlanacak

Bu kapsamda yaşamını yitiren madencilerin varsa eş veya çocukları, yoksa anne ve babalarına kalıcı iş kazası nedeniyle ölüm maaşı bağlanmasına dönük yasal düzenleme hatırlıkları başladı.

Toplam 1,5 milyon lira nakdi yardım desteği

Yaşamını yitirenlerin ailelerine sosyal devlet gereği olarak, toplam 1 milyon 500 bin lira dolayında nakdi yardım desteği verilmesi belirlendi.

Düzenleme torba yasaya eklenecek

Hazırlanacak mali destek paketi Meclis'e getirilecek. Alınan bilgiye göre düzenlemeler ayrı bir yasa teklifi olarak getirilmeyip, mevcut torba yasaya eklenecek.

Düzenleme geneli kapsayacak

Yapılacak mevzuat çalışması ile 2003 yılından sonra yaşanan maden kazalarında ölen madencilerin kıdemlerine bakılmaksızın, eşlerine, eşleri yoksa çocuklarına, çocukları da yoksa anne ve babalarına emekli aylığı bağlanması planlanıyor.

Bir yakına kamuda çalışma hakkı

Ayrıca ölen madencinin yakınlarından birisine de kamuda çalışma hakkı verilecek.

Konu ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de bir açıklamasında, "Maden şehitlerinin aile bireylerinin kamuda istihdamı ile ilgili sınırlandırmayı kaldırıyoruz." açıklamasında bulunmuştu.