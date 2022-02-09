Madencilik sektörü ihracatı ocakta yüzde 41 yükseldi

Madencilik ürünleri ihracatı, ocak ayında aylık yüzde 17,3 artarak 17 milyar 593 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yıllık oranda ise yüzde 41,3 artarak 498 milyon 221 bin dolara ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ocak ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla artış gösterdi.

Geçen ay 156 ülkeye 498 milyon 221 bin dolar değerinde madencilik ürünü ihraç edildi.

Madencilik ürünlerinin Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı yüzde 2,8 oldu.

İHRACATTA İSTANBUL AĞIRLIĞI

Ocakta gerçekleştirilen toplam dış satımın 164 milyon 498 bin dolarını İstanbul'dan yapıldı. Bu rakam, sektörün toplam ihracatının yüzde 33'üne karşılık geldi.

EN FAZLA İHRACAT ÇİN'DE

Madencilik ürünleri sektörünün geçen ay en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke ise Çin oldu. Çin'e ocakta 129 milyon 108 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Çin'i, 47 milyon 361 bin dolarla Bulgaristan, 43 milyon 558 bin dolarla ABD, 22 milyon 401 bin dolarla İspanya, 16 milyon 795 bin dolarla İtalya, 16 milyon 60 bin dolarla Almanya ve 15 milyon 46 bin dolarla Hindistan takip etti.





"SEKTÖR OLARAK 2022 YILINDAKİ İHRACAT HEDEFİMİZ 7 MİLYAR DOLAR"

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, geçen yılı 5,93 milyar dolarlık rekor ihracatla noktalayan madencilik sektörünün, bu yılın ilk ayına 498,2 milyon dolarlık ihracatla başladığını söylerek, "Sektör olarak 2022 yılındaki ihracat hedefimiz 7 milyar dolar. Bu hedefimize ulaşmak için de sanal etkinlikler, fiziki tanıtım faaliyetleri, marka oluşturma çalışmalarımıza tüm hızımızla devam edeceğiz." dedi.