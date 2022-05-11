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    Madende ihracat hedefi 7 milyar dolar

    Türkiye ihracatta başarı grafiğini yükseltirken, çeşitli sektörlerin ihracatları ve hedefleri de giderek artıyor.
    • 11.05.2022 - 14:28
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 14:39
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    Madende ihracat hedefi 7 milyar dolar

    İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Rüstem Çetinkaya, 2021'i 6,1 milyar dolar ihracatla kapatan maden sektörünün bu yıl sonu için 7 milyar dolar hedeflediğini bildirdi.

    İlk 4 ayda 2,2 milyar dolar

    İMİB Başkanı Rüstem Çetinkaya, madencilik sektörünün bu yılın ilk 4 ayında 2,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini aktardı.

    Hedef 7 milyar dolarlık ihracat

    AA'nın haberine göre yıl sonu için maden ihracatını en az 7 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini bildiren Çetinkaya, "Madenciliğin Türkiye ekonomisi için önemi, özellikle salgın döneminde aksayan tedarik süreçleriyle çok daha net bir şekilde ortaya çıktı. Sektörün kronikleşen sorunlarına kısa vadede kalıcı çözümler getirmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

    Madencilik

    İhracatta ocak-nisan döneminde yüzde 26'lık artış

    Ocak-nisan dönemine ilişkin ihracat verilerini paylaşan Çetinkaya, geçen ay 705,7 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini, ilk 4 ayda ise yüzde 26 artışla 2,2 milyar dolara ulaştıklarını bildirdi. Bu dönemde başı, 849,4 milyon dolarla metalik cevherlerin çektiğini kaydeden Çetinkaya, onu 471,7 milyon dolarla işlenmiş doğal taşların, 434,4 milyon dolarla endüstriyel minerallerin, 200 milyon dolarla blok doğal taşların izlediğini belirtti.

    Madencilik


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